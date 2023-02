„Cred că s-a schimbat. Şi s-a schimbat cu adevărat de data aceasta”, a declarat Volodimir Zelenski.

„La urma urmei, el a fost cel care a deschis uşa livrărilor de tancuri. El a susţinut, de asemenea, candidatura Ucrainei la UE. Cred că a fost un adevărat semnal”, a adăugat el, potrivit cotidianului francez Le Figaro.

„Am avut multe discuţii cu Franţa, Germania şi alte ţări. Cred că încrederea este reală astăzi”, a mai spus liderul de la Kiev.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost criticat în Ucraina și în țările din Europa de Est, deoarece a spus de mai multe ori că „Rusia nu trebuie umilită” și pentru că a menținut contactul cu omologul său rus, Vladimir Putin, după începerea războiului, acum aproape un an.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la Paris miercuri seară, după vizita sa la Londra, a anunțat Palatul Élysée, confirmând astfel informațiile anterioare din presă, informează AFP.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miecuri seara pe aeroportul Orly din Paris, fiind întâmpinat pe pistă de ministrul francez al Apărării, Sébastien Lecornu. Şi cancelarul german Olaf Scholz a sosit la Paris, ambii fiind primiţi de preşedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee, relatează CNN.

LIVE: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the Elysee Palace in Paris https://t.co/eOB1yWt6Tn

— Reuters (@Reuters) February 8, 2023