Presa britanică notează că spuse lui Johnson pot fi caracterizate drept cel mai dur discurs susținut sâmbătă la Conferința de securitate de la Munchen.

Premierul englez a mai spus că „dacă dialogul eșuează și Rusia alege să folosească violența împotriva unei populații nevinovate și pașnice din Ucraina și să ignore normele de comportament civilizat între state și să nu respecte Carta ONU”, atunci Occidentul „ar trebui să acționeze”.

Represalii și insurgență

„Suntem solidari cu poporul ucrainean și în unitate cu partenerii noștri internaționali și aliații NATO. Orice atac va duce la sancțiuni imediate, severe și ample”, a reiterat Boris Johnson.

„Părinții ruși ar plânge pierderea tinerilor soldați ruși, care în felul lor sunt la fel de nevinovați precum ucrainenii care se pregătesc acum pentru atac. După o generație de libertate în Ucraina, ne uităm acum la o generație care se pregătește pentru vărsare de sânge. Cred că Rusia nu ar avea nimic de câștigat din această aventură catastrofală, ci totul de pierdut”, a spus șeful guvernului de la Londra.

Johnson a avertizat și că dacă Vladimir Putin ar invada Ucraina, „războiul va fi urmat de o perioadă lungă și urâtă, care va consta în represalii, răzbunare și insurgență”.

Premierul britanic a mai promis că dacă Rusia invadează Ucraina, aceasta nu va mai putea obține finanțare pe piețele de capital din Londra și că va cerceta afacerile rusești ale entităților corporative „dubioase” pentru a găsi beneficiarii finali din spatele acestora.

Cercetați la sânge

„Vom deschide păpușile Matryoshka ale companiilor deținute de ruși și ale entităților deținute de ruși pentru a găsi beneficiarii finali în interior”, a subliniat premierul britanic, într-un angajament de a curăța așa-zișii bani ruși „murdari” din Marea Britanie.

„De fiecare dată când am vizitat Ucraina, noi, occidentalii, am spus că stăm în spatele lor. Cât de goale, cât de lipsite de sens, cât de jignitoare ar părea aceste cuvinte dacă în momentul în care suveranitatea și independența Ucrainei ar fi amenințate, iar noi am privi în altă parte”, a adăugat premierul britanic.

Boris Johnson a mai transmis că dacă forțele NATO sunt mai aproape de granița cu Rusia, acest lucru este un răspuns la acțiunile lui Vladimir Putin și tensiunile pe care le-a creat.

Un șoc global

Premierul britanic a spus că o invazie în Ucraina ar reprezenta un șoc care ar avea ecou în întreaga lume, inclusiv în Asia de Est și Taiwan. Boris Johnson a precizat că efectul se va simți în fiecare domeniu.

„Țările din inima continentului nostru și-au recâștigat libertatea și dreptul suveran de a-și controla propriul destin și de a-și căuta propriile alianțe. Nu vom abandona speranța și impulsul acelei ere posibile datorită curajului a milioane de europeni”, a atenționat premierul britanic.

În același timp, Boris Johnson a spus că Occidentul nu poate permite ca ușa deschisă a NATO să fie închisă sau trântită.

Boris Johnson a reiterat „sprijinul fără echivoc al Regatului Unit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei” și în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la München.