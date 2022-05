Direcția de Informații a Ministerului Apărării Naționale din Ucraina a postat, weekend-ul trecut, pe rețelele sociale înregistrarea apelului telefonic dintre un soldat rus și mama sa.

Tânărul de doar 20 de ani îi spune mamei sale că nu își dorește să fie în Ucraina, precum majoritatea camarazilor săi și că războiul actual nu se va termina prea curând.

Mama sa îi ținea lecții de patriotism și îl încuraja să nu renunțe, potrivit Business Insider.

„Mamă, comandantul detașamentului meu s-a împușcat în picior ca să plece de aici! Despre ce vorbim aici? Și el a fost și în Cecenia”, a spus soldatul rus.

Mama lui l-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă Occidentul va decide să invadeze Rusia. „Cine va apăra atunci Rusia? Cine, spune-mi? Ne vor ucide pe toți, va fi un al patrulea război mondial și Rusia va pierde”, a spus femeia respectivă.

„Ei bine, atunci poate că Putin se va gândi de două ori. Nu avem muniție sau oameni, nu există nicio linie de comandă de la Moscova”, a adăugat tânărul rus.

Acesta i-a mărturisit mamei sale că s-a ajuns în acest punct deoarece Vladimir Putin a invadat statul vecin. „Nimeni nu a venit spre noi”, a exclamat el.

Mama sa a continuat să-l apere pe Vladimir Putin și a spus că acesta nu a invadat statul vecin, ci a trimis trupele militare în Donețk și Lugansk, regiunile separatiste pro-ruse susținute de Kremlin.

„Nu știu… nici nu ne-am apropiat de zona aia”, i-a răspuns fiul ei.

Referitor la situația actuală din Donbas, amintim faptul că, recent, Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului din Washington au scos la iveală faptul că Rusia se află într-un moment de cumpănă.

În urmă constantelor înfrângeri, aceasta a ajuns la capătul resurselor umane și a început completarea armatei cu soldați neinstruiți, pe care-i antrenează în regim de urgență.

Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) a transmis că forțele ruse au abandonat probabil obiectivul de a realiza o încercuire pe scară largă a unităților ucrainene din orașul Donețk până la Izium în favoarea finalizării cuceririi regiunii Lugansk.

