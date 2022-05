Vladimir Putin a discutat cu un bărbat necunoscut la parada de Ziua Victoriei, iar imaginile cu cei doi au făcut înconjurul internetului. Mai mult decât atât, în urma acestor imagini, zvonurile că liderul de la Kremlin deja și-a pregătit un succesor au fost alimentate.

Aceste imagini au fost publicate de pilotul ucrainean de curse Igor Sushko, în timp ce videoclipul postat pe Twitter a strâns peste 45.000 de vizualizări. Pilotul ucrainean spune că numele bărbatului cu care liderul de la Kremlin a stat de vorbă este Dmitri Kovalev.

“Tânărul cu care Putin a purtat o conversație lungă și sinceră în Piața Roșie este șeful departamentului administrației prezidențiale Dmitri Kovalev”, a notat Igor Sushko, citat de Newsweek, care precizează că nu a putut verifica în mod independent aceste informații.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin’s hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy

— Igor Sushko (@igorsushko) May 9, 2022