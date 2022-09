Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe noul monarh al Marii Britanii, Regele Charles, pentru urcarea pe tron, a anunțat ambasada Rusiei la Londra pe Twitter.

Mesaj de felicitare pentru Regele Charles

President Vladimir Putin congratulated His Majesty King Charles III on the Accession to the throne. pic.twitter.com/GzPZ3vYbb0 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) September 10, 2022

„Vă rog să acceptați sincerele mele felicitări pentru accederea dumneavoastră la tron”, se arată în declarația lui Putin.

„Îi doresc Majestății Voastre succes, sănătate și toate cele bune”, a adăugat acesta.

Vladimir Putin nu va participa la funeralii

Anterior, președintele rus Vladimir Putin a spus că nu va participa la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, după cum a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a spus că, deși rușii o „respectă” pe regină „pentru înțelepciunea ei”, participarea lui Putin la funeralii nu este o opțiune. Purtătorul de cuvânt a adăugat că în curând va fi luată o decizie cu privire la cine va reprezenta Rusia la ceremonie.

Joi, Putin a fost unul dintre liderii mondiali care au prezentat condoleanțe familiei regale și i-a urat regelui Charles al III-lea „curaj și rezistență”.

Într-o declarație de joi, președintele rus a lăudat-o pe regină, spunând că „timp de multe decenii, Elisabeta a II-a s-a bucurat pe bună dreptate de dragostea și respectul supușilor săi, precum și de autoritate pe scena mondială”.

Charles al III-lea, proclamat noul rege

Consiliul de Ascensiune l-a declarat sâmbătă oficial rege pe Charles al III-lea. Deşi cel care a fost până acum moştenitorul tronului britanic i-a succedat automat mamei sale după decesul acesteia, ceremonia Consiliului de Ascensiune este evenimentul tradiţional prin care puterea politică britanică îl recunoaşte oficial drept suveran.

Din Consiliul de Ascensiune fac parte sute de personalităţi relevante din punct de vedere politic, social şi religios din Regatul Unit, precum şi reprezentanţi din cele 14 ţări în care noul rege, Charles al III-lea, este şef al statului.

Preşedintele Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle, a declarat că din cauza ”constrângerilor de timp”, doar un număr mic de parlamentari pot depune jurământul sâmbătă, dar mai mult timp va fi disponibil la o dată ulterioară.

Prima lectură publică în această sâmbătă, de la balconul Palatului Sf James din Londra, a proclamării Regelui Charles al III-lea a fost însoţită de salve de tun şi de o nouă interpretare a imnului naţional. Astfel, de acum încolo, va fi înlocuită formula „God save the Queen” (Dumnezeu s-o apere pe Regină) cu „God save the King” (Dumnezeu să-l apere pe Rege).