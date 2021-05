Rusia pare să nu fie din nou de acord cu Europa şi Statele Unite în privinţa unei probleme extrem de importante ce priveşte viitorul tuturor ţărilor de pe glob.

Ţările Uniunii Europene elaborează planuri pentru eliminarea cărbunelui, iar termocentralele pe cărbune din Statele Unite ale Americii se închid pe măsură ce preţul energiei verzi scade.

Rusia va folosi prizonieri pentru a grăbi modernizarea căilor ferate care merg spre extremul orient

Pe de cealaltă parte însă, Vladimir Putin şi guvernul de la Moscova au decis să investească peste 10 miliarde de dolari în modernizarea căilor ferate pentru a creşte exporturile de cărbune, scrie Bloomberg.

Rusia va relua o tradiţie din perioada sovietică, privind utilizarea prizonierilor, pentru a urgenta lucările de modernizare a căilor ferate care fac legătura cu porturile din extremul orient al Rusiei. Acest proiect face parte dintr-o strategie conform căreia Rusia va fi una din ultimele state exportatoare de cărbune în contextul în care alte ţări fac trecere la alternative verzi.

Guvernul de la Moscova pariază pe creşterea consumului de cărbune pe pieţele din Asia, cum este China, chiar dacă va scădea în alte părţi ale lumii.

“Este realist să ne aşteptăm la o creştere a cererii pentru cărbune importat în Asia, dacă condiţiile vor fi adecvate. (…) Trebuie să continuăm să ne dezvoltăm şi să ne extindem infrastructura feroviară astfel încât să putem exporta cărbune”, susţine Evgeniy Bragin, director general adjunct la compania UMMC Holding, care deţine o mină de cărbune în regiunea Kuzbass din vestul Siberiei.

Se vor putea transporta până la 182 milioane de tone/an de cărbune şi alte mărfuri pe Transsiberian şi linia Baikal-Amur

Cel mai nou proiect al Moscovei, în valoare de 720 miliarde de ruble (9,8 miliarde de dolari), pentru a extinde două din principalele magistrale feroviare din Rusia, Transsiberianul şi linia Baikal-Amur care leagă vestul Rusiei de Oceanul Pacific, are drept obiectiv creşterea capacităţii de transport pentru cărbune şi alte mărfuri până la 182 milioane de tone pe an în 2024.

Aceasta în condiţiile în care capacitatea a fost deja dublată până la 144 milioane de tone pe an graţie unui program de modernizare în valoare de 520 miliarde ruble care a început în 2013.

La finalul unei întâlniri cu companiile miniere, care a avut loc în luna martie, Vladimir Putin le-a cerut oficialilor să accelereze lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare.

“Rusia încearcă să îşi valorifice rezervele de cărbune suficient de repede astfel încât cărbunele să contribuie la PIB în loc să fie blocat în subteran”, susţine Madina Khrustaleva, analist la firma TS Lombard din Londra.

Şansa Rusiei, sporită de neînţelegerile dintre China şi Australia

Vladimir Putin mizează pe faptul că ţara sa are o graniţă terestră cu China şi relaţii bune cu preşedintele chinez Xi Jinping, ceea ce îi va permite să domine exporturile de cărbune spre China, o ţară care consumă jumătate din cărbunele lumii.

Şansele Rusiei sunt sporite de faptul că Australia, ţara care în prezent este cel mai mare exportator mondial de cărbune, este vizată de restricţiile comerciale impuse de autorităţile de la Beijing pe fondul disputelor diplomatice dintre cele două ţări cu privire la sursa coronavirusului.

Însă planurile Moscovei ridică unele riscuri atât pentru economia Rusiei cât şi pentru planeta întreagă. La începutul acestei luni Agenţia Internaţională a Energiei a avertizat că nu ar mai trebui construite infrastructuri în domeniul combustibililor fosili dacă lumea vrea să menţină încălzirea globală sub pragul de 1,5 grade Celsius. În plus, nu este o certitudine că cererea de cărbune a Asiei va continua să crească. Consumul de cărbune al Chinei ar urma să atingă un nivel record în acest an, iar gigantul asiatic va continua să construiască termocentrale, dar în acelaşi timp Beijingul intenţionează să înceapă să reducă consumul de cărbune începând din 2026.

Nu este vorba doar despre bani aici; şi Rusia a avut probleme cu protestele minerilor

Cu toate acestea, pentru Putin miza este legată nu doar de bani. La o videoconferinţă din luna martie liderul rus le-a reamintit oficialilor că industria carboniferă este motorul economic pentru mai multe regiuni cu o populaţie de aproximativ 11 milioane de locuitori.

Protestele minerilor au pus presiune asupra guvernului de la Moscova înainte de colapsul fostei URSS în 1991, chiar dacă acum sectorul este mult mai mic şi are o influenţă mai mică asupra economiei ruse.

“Trebuie să evaluăm cu atenţie toate scenariile posibile pentru a garanta că regiunile noastre miniere se dezvoltă chiar dacă cererea globală va scădea”, a spus Putin în luna martie.

Sursa foto: Dreamstime