Vladimir Putin este în alertă! SUA a lansat arma cu care va revoluționa războiul pe mare

US Navy a finalizat, cu succes, testele pentru un nou tip de proiectil ghidat pentru tunuri navale. Acesta poate atinge de trei ori viteza sunetului şi poate fi utilizat pe platformele existente deja pe crucişătoarele şi distrugătoarele americane.

Numit Hyper Velocity Projectile (HVP), acesta poate fi folosit pentru bombardarea de ţinte terestre cu mare precizie, aflată la distanţe de până la 65 de kilometri, potrivit Popular Mechanics. Mai mult, proiectilul poate intercepta rachete anti-navă, oferind o alternativă low-cost la sistemele standard. Un proiectil HVP are un preţ de aproximativ 100.000 de dolari, mult mai puţin decât o rachetă sol-aer, care costă în jur de 2 milioane de dolari.

Una dintre navele care a folosit cu succes noile proiectile este USS Dewey. Distrugătorul a tras 20 de unităţi HVP în timpul exerciţiului Rim of the Pacific (RIMPAC) din 2018. US Navy nu a făcut publice, la momentul respectiv, informaţiile despre acest test.

Toate navele mari de suprafaţă americane sunt înzestrate cu tunul naval Mk.45 de 5 inchi (127 milimetri), care poate folosi HVP, scrie Mediafax.ro.