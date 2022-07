De la începutul conflictului din Ucraina, SUA au livrat Kievului opt lansatoare multiple de rachete Himars de ultimă generație. Acestea ar trebui să îmbunătățească situația trupelor ucrainene în războiul din regiunea Donbass. Cu toate acestea, experții continuă să considere că Rusia are un avantaj în ceea ce privește echipamentele militare.

Cu ajutorul sistemelor de armament moderne, armata ucraineană a reușit distrugerea depozitelor de muniții rusești, cu lansatorul de rachete multiple Himars (High Mobility Artillery Rocket System), potrivit Der Tagesspiegel.

Opt dintre aceste sisteme precise și rapide au fost livrate până în prezent Ucrainei de către SUA. Recent, SUA au anunțat livrarea a încă patru sisteme, astfel încât Ucraina ar urma să aibă în total douăsprezece.

Pe lângă depozitele de muniții, rachetele ucrainene au lovit și un pod de cale ferată din orașul Kupiansk, la aproape 120 de kilometri sud-vest de Harkov. Pe 4 iulie, rachete Himars au lovit, de asemenea, o bază militară rusă din apropierea Melitopolului.

Sistemul de arme permite astfel armatei ucrainene să mute războiul mult în spatele liniei de front și să răspândească teroarea acolo.

Rusia are muniție de artilerie neghidată pentru anii următori, a declarat expertul militar britanic Jack Watling potrivit „Der Spiegel„.

„Riscul este în logistica lor”, spune el, descriind o slăbiciune cheie în planurile de cucerire ale Rusiei.

Expertul militar Phillips O’Brien susține că distrugerea metodică a depozitelor de muniții și a legăturilor feroviare ar face tot mai dificilă înaintarea trupelor rusești.

Sistemele de armament moderne precum Himars permit Ucrainei să întrerupă aprovizionarea cu muniții rusești prin vizarea unor puncte sensibile de infrastructură, cum ar fi depozitele și stațiile de încărcare.

Experții mai spun că avantajul artileriei rusești ar putea fi redus masiv și poate chiar compensat cu noi livrări de armament din partea Occidentului.

It has now been 76 days since the Russians launched the Battle of the Dohnbas. This would make it one of the longest major battles in the 20th and 21st centuries. Many times longer than Kursk,e Bagration Normandy, Bulge, etc. Its much closer to WWI (Somme, Passchendale, Verdun)

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) July 3, 2022