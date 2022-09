Potrivit unor decrete prezidențiale publicate joi seară, 29 septembrie 2022, Vladimir Putin a recunoscut independenţa regiunilor ucrainene Herson şi Zaporojie, situate în sudul Ucrainei, cu doar o zi înainte ca Guvernul de la Moscova să finalizeze anexarea lor la Rusia.

„Ordon recunoaşterea suveranităţii şi independenţei de stat a regiunilor Herson şi Zaporojie, situate în sudul Ucrainei”, scrie în decretele prezidențiale semnate, joi seară, de Vladimir Putin. Menționăm că aceste decrete au intrat în vigoare în ziua semnării lor.

Potrivit acestor decrete prezidențiale, Vladimir Putin a recunoscut independența regiunilor ucrainene Herson și Zaporojie în conformitate cu principiile general acceptate și normele legislației internaționale, încadrate în Carta ONU, luând, totodată, în considerare voința locuitorilor ucrainene din acele regiuni, în care au fost organizare referendumuri.

Kremlinul urmează să găzduiască vineri, de la ora 12.00 GMT, o ceremonie specială în care va fi oficializată anexarea regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie la Rusia. În cadrul acelei ceremonii, Vladimir Putin va ţine „un discurs substanţial”, a anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, relatează agenția de presă AFP.

Marți, 27 septembrie 2022, autorităţile pro-ruse din Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie au revendicat victoria votului favorabil pentru anexarea acestor teritorii la Rusia, în cadrul așa-ziselor referendumuri.

În urma referendumurilor, autoritățile pro-ruse au spus că majoritatea voturilor din Doneţk sunt PRO anexarea acestei regiuni la Rusia, la fel s-a întâmplat și în Lugansk. După numărarea tuturor buletinelor de vot, administrația pro-rusă din Herson a spus că 87,05% dintre votanţi au pus ştampila pe „Da”, adică sunt în favoarea alipirii regiunii respective la Rusia. La Zaporojie, cifrele au fost și mai mari. După numărarea tuturor buletinelor de vot, comisia electorală a precizat că 93,11% dintre cetățenii ucraineni care au votat îşi doresc să devină parte a Federaţiei Ruse.

Acum mai trebuie doar ca Parlamentul de la Moscova să voteze un document care oficializează integrarea acestor regiuni ucrainene în componența Rusiei.

La scurt timp după numărătoarea voturilor, fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, actual vicepreşedinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, a scris pe contul său de Telegram: „Bine aţi venit acasă, în Rusia!”

Vă amintim că, vinerea trecută, Mihailo Podoliak, consilier prezidențial al lui Volodimir Zelenski, a calificat referendumurile organizate de Guvernul de la Moscova drept un „spectacol de propagandă”.

„Încă o dată despre crucial. Astăzi, în teritoriile ocupate, nu există nicio acțiune în justiție numită „referendum”. Este doar – 1. Spectacol de propagandă pentru z-conscripție. 2. Teritoriul Ucrainei care are nevoie de o eliberare imediată”, a scris Mihailo Podoliak pe contul său de Twitter.

