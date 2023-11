Vladimir Putin a murit. Inbaal Honigman argumentează

Vladimir Putin a murit și a fost înlocuit de o sosie care nu are capacitățile lui de control asupra propriului limbaj corporal.

Asta crede Inbaal Honigman, o cunoscută expertă în limbajul corporal. În plus, ea se consideră și clarvăzătoare. Potrivit ei, șeful de la Kremlin a decedat și o sosie i-a luat locul.

Una dintre cele mai populare teorii ale conspirației din acest moment spune că Putin ar fi murit în urmă cu două săptămâni.

Inbaal Honigman a încercat să descifreze misterul „noului” comportament al președintelui Federației Ruse.

Există multe speculații cu privire la decesul președintelui rus Vladimir Putin și înlocuirea sa de către o dublură.

Kremlinul a negat aceste zvonuri de trei ori, alimentând astfel suspiciunile cu privire la situația reală.

Se crede că, în cazul în care zvonurile sunt adevărate, șeful securității ruse, Nikolai Patrușev, ar gestiona această situație dificilă.

Publicația Daily Star a furnizat, recent, un videoclip în care apare Putin. Experta în limbajul corporal, Inbaal Honigman, a identificat mai multe aspecte care ar putea indica faptul că cel prezent în imagini nu este cu adevărat președintele Rusiei.

Concluziile expertei în limbaj corporal

Inbaal Honigman spune că Putin are o postură diferită, pare anxios, ceea ce nu-i stă în fire. În plus, are o comportare aproape „comică”.

„Videoclipul recent al lui Vladimir Putin arată o latură foarte diferită a președintelui rus. Îl vedem așezat, cu umerii puțin ridicați, capul ușor înclinat înainte, se vede o anumită tensiune. Se mișcă mult în scaun, ceea ce arată anxietate, dar expresiile faciale și gesturile mâinilor nu ar fi neobișnuite într-o interpretare comică. O sprânceană ridicată aici, semnificând sarcasmul, și un gest al mâinii de respingere acolo, pentru a arăta că se exprimă cu încredere și, uneori, comic. La un moment dat, își ține ambele palme în sus, ceea ce reprezintă limbajul onestității, mâinile spun „nu am nimic de ascuns”, iar per ansamblu, limbajul său corporal este puțin stresat, puțin umoristic”, consideră experta.

Putin, ca fost ofițer KGB, își poate controla eficient reacțiile. Cu toate acestea, experta în limbaj corporal a observat că acest control nu mai este la fel de evident în prezent.

Inbaal Honigman susține că Putin pare „mai agitat, mai puțin concentrat”. În opinia ei, președintele Rusiei ar fi „dispărut”.

„Se pare că citește replicile de pe un foaie pregătită, ceea ce este surprinzător având în vedere forța sa obișnuită în fața mulțimilor și camerelor. Fiind fost ofițer KGB, ne așteptăm la un anumit control asupra propriului său limbaj corporal, însă acest videoclip arată un Putin diferit față de cel la care suntem obișnuiți”, spune ea, potrivit Daily Star.

Vladimir Putin este un politician rus care a deținut funcții de putere semnificative în Rusia timp de mai multe decenii. S-a născut în 1952 în Leningrad (azi Sankt Petersburg) și a absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Leningrad în 1975.

Cariera sa în serviciile de securitate sovietice și rusești l-a condus spre poziții de conducere, iar în 1999, a fost numit prim-ministru de către președintele Boris Elțîn.

Putin a devenit președinte interimar și ulterior președinte ales în 2000, servind două mandate consecutive până în 2008.

A continuat să exercite influență asupra politicii ruse în calitate de prim-ministru sub președinția lui Dmitri Medvedev, pentru a reveni apoi ca președinte în 2012 și să fie reales în 2018.

Vladimir Putin este adesea criticat pentru restricțiile asupra libertății de exprimare și pentru abordarea sa autoritară în politică, precum și pentru implicarea Rusiei în conflicte internaționale.