Vladimir Putin a luat decizia! Anunțul momentului de la Kremlin. Nimeni nu se aștepta la asta

General-colonelul Alexander Lapin a fost numit șef al Statului major al forțelor terestre ruse, arată agenția rusă de presă TASS, care adaugă că există numeroase voci care nu sunt de acord cu această mișcare din cauza performanțelor pe care acesta le-a avut în Ucraina.

Anterior, general-colonelul Alexander Lapis a fost comandant al Districtului militar Centru din Rusia, însă mulți aliați ai lui Vladimir Putin l-au criticat extrem de dur după ce forțele ruse au fost nevoite să părăsească orașul Lyman, situat în estul Ucrainei și considerat un centru logistic-cheie.

Numirea sa vine după mai multe schimbări radicale

Presa internațională amintește că înainte de numirea sa ca șef al Statului major al forțelor terestre ruse au avut loc mai multe schimbări radicale în ceea ce privește cadrul direcţiei militare ruse în cursul războiului din Ucraina.

Așadar, la data de 8 octombrie, Kremlinul a decis numirea generalului forţelor aeriene Serghei Surovikin în funcţia de comandant general a forţelor ruse în Ucraina, la scurt timp după demiterea comandanţilor districtelor militare Est şi Vest.

Într-un comunicat din luna august a anului trecut se arăta destituirea comandantului Flotei ruse din Marea Neagră, după o serie de pierderi umilitoare, între care nava-amiral Moskva şi distrugerea a opt avioane de luptă într-un atac asupra unei baze ruseşti din Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

General-colonelul Alexander Lapin a strâns multe critici

Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, și Evgheni Prigojin, creatorul grupului de mercenari ruși Grupul Wagner, l-au criticat în ultima vreme pe Lapin, considerându-l responsabil pentru distrugerea orașului Lyman, un important centru de aprovizionare din estul Ucrainei.

Kadîrov l-a atacat dur pe Lapin cu doar câteva zile înainte de zvonul privind înlăturarea lui Lapin, alăturându-se lui Prigozhin în criticile sale la adresa ministrului Apărării.

Kadîrov l-a menționat pe Prigozhin într-o postare pe Telegram, numindu-l „frate drag” și „un războinic înnăscut”. El a spus că „este necesar să acordăm o atenție deosebită evaluării unor astfel de oameni, să ascultăm, să tragem concluzii”.

Kadîrov l-a criticat anterior pe general, spunând că, dacă ar fi fost după el, l-ar fi retrogradat pe Lapin la soldat, i-ar fi retras onorurile și l-ar fi trimis pe front cu o mitralieră pentru a-și șterge umilința cu sânge.

La vremea respectivă, grupul de cercetare Institute for the Study of War (ISW) a declarat că aceste critici ale lui Kadîrov la adresa lui Lapin sunt „probabil” ca răspuns la „atacul Ucrainei asupra unităților cecene din nordul regiunii Herson”. Potrivit lui Kadîrov, 23 de militari au fost uciși și alți 58 au fost răniți, scrie Daily Nation Pakistan.