Rusia va furniza in următoarele luni Belarusului sisteme mobile de rachete Iskander-M, a declarat președintele rus Vladimir Putin.

„Așa cum am convenit cu liderul belarus, am luat o decizie”, a spus Putin după întrevederea cu președinte Lukașenko.

„În următoarele luni, vom furniza Belarusului sisteme de rachete tactice Iskander-M care, așa cum se știe, pot folosi atât rachete balistice, cât și de croazieră”, a afirmat liderul de la Kremlin.

Rachetele au o rază de acțiune de până la 500 km. „Minskul trebuie să fie pregătit pentru orice, chiar şi de folosirea de armament serios pentru a ne apăra patria, de la Brest până la Vladivostok”, a spus Lukașenko.

Planul de desfășurare a sistemului de rachete Iskander-M reprezintă o escaladare majoră. Potrivit rapoartelor, Rusia ar putea ajuta Belarusul să-și modifice avioanele SU-25 pentru a transporta arme nucleare. Între timp, Rusia a atacat Kievul cu rachete de croazieră, la mai bine de o lună de când părea că armata rusă a renunțat la ideea de a cuceri capitala Ucrainei, luptele concentrându-se în estul Ucrainei.

Belarus a devenit un pion și un satelit al războiului lui Putin

Rusia a folosit Belarus ca parte a războiului împotriva Ucrainei. Belarus este o dictatură și un aliat apropiat al Rusiei, spre deosebire de alte state ex-sovietice care au căutat să aibă legături mai strânse cu Occidentul.

Altfel spus, Belarus a devenit un pion și un satelit al războiului lui Putin în Ucraina, sublinbiază Jerusalem Post.

Saddam și regimul Iranul au folosit rachete pentru escaladarea conflictelor

Ceea ce contează în mișcarea Rusiei de a desfășura mai multe rachete în Belarus este modul în care reacționează Occidentul. Utilizarea rachetelor ca instrument de escaladare a unui conflict a fost una din strategiile folosite adesea în Orientul Mijlociu. Saddam Hussein a folosit rachete Scud în timpul războiului din Golf, atacând ilegal Israelul.

Ulterior, Iranul a început să-și mute rachetele în statele aliate cu regimul de la Teheran. Iranul a folosit rachete balistice în Yemen, a folosit rachete de croazieră împotriva Arabiei Saudite și a tras cu rachete balistice asupra forțelor americane din Irak și în Kurdistanul irakian.

Practic, Iranul consideră că are o impunitate totală în a teroriza regiunea cu rachete. Mișcarea Hezbollah depozitează, de asemenea, rachete, rachete și drone.

Impact asupra Orientului Mijlociu

Desfășurarea de rachete de către Rusia este importantă, deoarece poate avea un impact asupra Orientului Mijlociu în ceea ce privește tipul de descurajare pe care Occidentul ar putea să o utilizeze.

Până acum, Occidentul nu pare să aibă un răspuns real pentru țările care sunt dispuse să folosească forța militară. Ucraina, de exemplu, primește un oarecare ajutor militar, dar acesta nu ajunge suficient de repede pentru a amenința Rusia.

Există însă unele voci din Occident care, deși au susținut Rusia, consideră acum că SUA și Occidentul ar trebui să-și intensifice acțiunile împotriva unei Rusii „înarmate și nucleare”.