Ministerul Apărării din Marea Britanie susține faptul că armata rusă se confruntă cu provocări considerabile pe câmpul de luptă, de aceea „a fost forţată să îşi unească şi să îşi reorganizeze unităţile epuizate şi disparate în urma încercărilor eşuate de a avansa în nord-estul Ucrainei.”

Majoritatea unităților militare ruse „au cel mai probabil un moral scăzut”, scrie în raportul emis, relatează agenția de presă DPA.

În prezent, armata rusă speră „să corecteze lucrurile care i-au limitat anterior invazia printr-o concentrare geografică de forţe de luptă, prin scurtarea liniilor de alimentare şi prin simplificarea mecanismelor de comandă şi control”.

„Lipsa competenţelor la nivel de unitate şi sprijinul aerian inconstant au făcut ca Rusia să nu îşi poată folosi pe deplin capacitatea de luptă”, a explicat Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Amintim faptul că, anterior, Regatul Unit a venit cu un avertisment legat de flota rusă din Marea Neagră. Într-un mesaj postat pe Twitter, Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat că navele ruse încă pot lovi ținte ucrainene.

Flota rusă din Marea Neagră își păstrează capacitatea de a lovi ținte ucrainene și de coastă, chiar dacă a pierdut nava de debarcare Saratov și crucișătorul Moskva, informează Ministerul britanic al Apărării.

Într-o postare pe contul de Twitter, Ministerul britanic al Apărării arată că aproximativ 20 de nave ale marinei ruse se află în zona operațională din Marea Neagră, precizând, de asemenea, că este vorba și despre submarine.

„Strâmtoarea Bosfor rămâne închisă pentru toate navele de război care nu sunt turcești, ceea ce face ca Rusia să nu-și poată înlocui crucișătorul pierdut Moskva în Marea Neagră”, se adaugă în buletinul periodic.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 April 2022

April 28, 2022