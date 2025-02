În ceea ce privește politica președintelui american Donald Trump, Vladimir Putin consideră că poziția acestuia nu este favorabilă Rusiei, ci mai degrabă în interesul Ucrainei.

Liderul de la Kremlin a salutat intenția lui Trump de a îmbunătăți situația politică din Ucraina și de a crea condiții care să permită supraviețuirea acestei țări. El a descris abordarea liderului american drept una rațională, lipsită de impulsuri emoționale.

În același timp, președintele rus s-a pronunțat în favoarea unor investiții americane în regiunile ocupate ale Ucrainei, pe care le consideră „teritorii istorice restituite Rusiei”.

Mesajul președintelui rus poate fi urmărit aici.

