Vlad Voiculescu, în corzi

Eugen Tomac susține pe propria pagină de socializare că principalul beneficiar politic al afirmațiilor făcute de către Vlad Voiculescu este PSD.

„Cui servesc afirmațiile lui Vlad Voiculescu? Ajută ele USR? Sunt ȋn favoarea PNL? Principalul beneficiar politic este PSD, care va defila 4 ani de acum ȋncolo cu acest mesaj: românii sunt mințiți de guvernanți ȋn ceea ce privește pandemia”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Miza este foarte mare

De asemenea, liderul PMP arată că „miza este foarte mare” deoarece cetățenii României sunt „profund dezamăgiți de tot ce se întâmplă” în actualul context pandemic creat de către noul coronavirus.

„Din acest motiv, pentru că miza este foarte mare și toți cetățenii României sunt profund dezamăgiți de tot ce se întâmplă, Vlad Voiculescu are obligația politică și morală să aducă dovezi ȋn sprijinul celor afirmate, altfel nu are decât o singură soluție, să-și prezinte demisia!

Nu te poți juca cu destinele unei națiuni ținută captivă de un an de zile, sub o presiune fără precedent. Cine își asumă să lupte pentru adevăr, s-o facă până la capăt, altfel nu va mai avea niciun pic de credibilitate”, a conchis acesta.

Vlad Voiculescu aruncă în aer PNL

Vlad Voiculescu aruncă PNL în aer. Ministrul Sănătății a reacționat la o postare pe Facebook distribuită de fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru. Voiculescu a scris un mesaj prin care susține că, înainte de alegerile din toamnă 2020, liberalii au umblat la cifrele pandemiei.

„Dragă Violeta, avem nevoie să construim încredere și vom reuși doar dacă spunem mereu adevarul. Felul “inovativ” în care a fost calculată incidența înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare:

1) din calcul au fost eliminate cifrele din focare – nicăieri în Europa nu s-a mai procedat așa;

2) din calculul incidenței la 14 zile au fost “pierdute” vreo două zile.

Astea sunt “artificiile” de anul trecut pe care le-am descoperit cu surprindere și mai mult decât atât”, a scris Voiculescu.

El a continuat, susținând că până să vorbim despre cum comunicăm, ceea ce comunicăm ar trebui să fie cât mai aproape de adevăr.

„Contează, mai ales în situații de genul ăsta. Altfel ne furăm singuri căciula mințindu-ne frumos. Bănuiesc că nu știai despre “inovațiile” de mai sus. Asta poate îți lămurește de ce am spus zilele trecute că “cifrele sunt altele”, este mesajul postat de actualul ministru al Sănătății la postarea Violetei Alexandru.