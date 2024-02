Tribunalul Constanța analizează, astăzi, contestația lui Vlad Pascu. Este vorba de tânărul care a condus sub influența substanțelor interzise în Mangalia. El a provocat tragicul accident de la 2 Mai în care au decedat doi adolescenți.

Tânărul solicită schimbarea măsurii arestului preventiv în arest la domiciliu. Acesta aduce ca argument dorința de a putea urma studiile universitare.

Solicitarea vine în contextul în care, săptămâna trecută, pe 22 februarie 2024, Tribunalul a respins o contestație anterioară a lui Vlad Pascu. Judecătorii au decis menținerea acestuia în arest preventiv. Decizia vine ca urmare a unei contestații formulate împotriva hotărârii Judecătoriei Mangalia, adoptată la începutul lunii februarie.

Vlad Pascu a declarat, în fața instanței, că regretă profund faptele sale. El a adus ca scuză faptul că nu a avut vizibilitate și timp de reacție pentru a preveni tragicul accident de la 2 Mai. Tânărul a subliniat că nu a avut intenția de a produce daune. Mai mult, acesta a spus că, în momentul respectiv, nu se aștepta să fie pietoni pe Drumul Național.

„Vreau să subliniez că nu am avut vizibilitate și timp de reacție pentru a putea preveni. Deși s-a speculat că am văzut, că a fost cu intenție, nu a fost cu intenție. Eu veneam din Vamă. Nu scuză că m-am urcat sub influența altor substanțe la volan. Știu că o să fie o pedeapsă cu executare pe baza Legii Anastasia. Eu doar încercăm să ajung spre cazare, nu am luat niciodată în calcul ideea că s-ar fi petrecut o asemenea tragedie pe Drumul Național. Nu mă așteptăm să fie pietoni”, a spus acesta.