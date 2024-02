Cum treci mai ușor peste primul an de facultate

Primul an la facultate înseamnă o mulțime de provocări și, pe lângă bucuria unui nou început, acest an înseamnă și o mulțime de cheltuieli noi, fie că vorbim despre cheltuielile legate de chirie, mâncare, petreceri sau chiar uneori, deși neindicat, o cutie GSM pentru copiat. Acest an este primul departe de casă, iar studentul trebuie să se descurce pe cont propriu. Acesta are de-a face cu noi responsabilități și trebuie să țină cont de finanțe și să-și stabilească un buget care să presupună cheltuielile lunare.