În anul 1995 se întorcea din SUA în România, unde participase la un exchange program organizat de University of Minnesota. A aplicat pentru un post în nou deschisul Fond Româno-American de Investiții unde a devenit Business Development Manager. A lucrat împreună cu International Private Enterprise și International Executive Service Corps, organizații americane, pentru a aduce know-how-ul unor experți, foști CEOs de companii americane, pentru a sprijini companiile private din România.

Aceasta a fost o mare provocare în cariera Virginiei Oțel: „Lecția învățată a fost să fii creativ, empatic, perseverent, să te adaptezi unor diferite culturi, să coordonezi și să înțelegi nevoile de business și să poți oferi servicii personalizate în funcție de specificul afacerii respective.”

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Virginia Oțel: Cea mai mare provocare pentru noi, în ultimul an, a fost trecerea de la întâlnirile fizice, care ne încărcau cu energie, la mediul virtual, unde ne așteptam să pierdem o parte din vibe-ul ce caracterizează comunitatea coagulată în jurul Asociației PWN România – o asociație bazată în întregime pe volutariat. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar datorită dedicației și implicării membrelor comunității noastre am reușit să ne păstrăm coeziunea și să asigurăm un suport real pentru toate membrele noastre.

Cele mai importante proiecte din ultimul an au fost, în primul rând, Programul de Mentorat, care tocmai a încheiat cea de-a 7-a ediție și care, în ciuda componentei sale online, a fost un succes, aducând împreună 60 de perechi mentor-mentee, însumând mai mult de 600 de ore de voluntariat și înregistrând o rată de succes de peste 75%.

Un al doilea proiect care a înregistrat un succes este Trusa pentru Antreprenoare Agile, care, de asemenea, încheie în această perioadă cea de-a 7-a ediție și care a reușit să se adapteze la formatul exclusiv online și să asigure suport și educație antreprenorială, atât pentru antreprenoarele la început de drum, cât și pentru cele care s-au confruntat cu provocări în această perioadă dificilă.

Pe lângă aceste 2 programe, am continuat la PWN România toate inițiativele care erau deja în derulare. Astfel, în perioada următoare, ne dorim să lansăm Muzeul Femeilor Remarcabile din România, o platformă menită să aducă în prim-plan doamne deosebite care au marcat istoria României, modele de pionierat și de reușită pentru generațiile viitoare de femei.

Totodată, lucrăm la un proiect în parteneriat cu Center for International Private Enterprise, prin care să promovăm modele feminine de actualitate, din arii și industrii diverse, care să inspire femeile să își urmeze visurile și să aspire cât mai sus.

În plus, pe unul dintre pilonii noștri consacrați, Femei în Consilii de Administrație suntem în proces de organizare a celei de-a treia ediții a Women on Boards Academy, un proiect educațional dedicat doamnelor care aspira la un loc in Consilii de Administrație. Tot pe acest pilon pregătim o serie importantă de acțiuni, începând cu un program de mentorat pentru membre aspirante în CA-uri și continuând cu realizarea unei baze de date și promovarea candidatelor eligibile pentru a ocupa o poziție în Board-uri, un proiect de advocacy pentru promovarea diversității de gen în Consilii de Administrație și, nu în ultimul rând, realizarea unui nou studiu, în continuarea celui din 2016, privind reprezentarea femeilor în poziții non-executive.

Și pentru că ce e mai bun vine la final, urmează ca spre finele anului să sărbătorim 10 ani de PWN România, într-un eveniment care va celebra nu doar spiritul comunității, cât și realizările pe care le-am avut în acești 10 ani.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Virginia Oțel: Îmi aduc aminte cu nostalgie de primele mele experiențe manageriale. Mă întorsesem la începutul anului 1995 din SUA, unde participasem la un “exchange program” organizat de University of Minnesota. Tocmai se înființase un fond de investiții stabilit de Congresul SUA pentru sprijinirea noilor economii și a întăririi sectorului privat, și anume Fondul Româno-American de Investiții. Am aplicat la o poziție în cadrul acestui fond și, ulterior, am devenit Business Development Manager.

La acea vreme, nu se știa mai deloc de concepte legate de investiții de capital sau credite bazate pe analiza de cash-flow. În primul rând, am învățat foarte mult în acea perioada și mi-am antrenat abilitățile de dezvoltare de proiecte și de afaceri, conducând un program de identificare și sprijinire a antreprenorilor români, care urmau să fie finanțați sau primiseră finanțare prin intermediul fondului. Lucram împreună cu Center for International Private Enterprise și International Executive Service Corps, ambele organizații americane, și încercam sa aducem know-how de afaceri și asistență tehnică, prin intermediul unor experți, foști CEOs de companii americane, pentru a sprijini noile companii private din România.

A fost o experiență de “front-runner” sau deschizător de drumuri, cum spun americanii. Lecția învățată a fost sa fii creativ, empatic, perseverent, să te adaptezi unor diferite culturi, să coordonezi și să înțelegi nevoile de business și să poți oferi servicii personalizate în funcție de specificul afacerii respective. Apoi, în toamna anului 1998, am avut oportunitatea primei experiențe executive, când am devenit Director General al unei companii de brokeraj pe piața de capital, membră a unui grup bancar, ceea ce numim astăzi SSIF. Să dezvolți o companie de la zero, într-o piață la început de drum și să o dezvolți, să construiești o echipă de profesioniști, au fost provocări profesionale și manageriale de neuitat.

A trebuit sa-mi iau licențele necesare ca Director General pe piața de capital și în același timp, făceam și un Executive MBA cu ASEBUSS în cooperare cu University of Washington din Seattle. Lecția învățată a fost despre curaj, extraordinar de multă muncă, asumarea responsabilității față de acționari, clienți, instituțiile de reglementare și colegi, leadership. În anul 2000, am devenit mama și aceasta a fost o nouă experiență personală, dar și o lecție despre cum să îmbini responsabilitățile executive cu cele de părinte.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru asociația din care faceți parte?

Virginia Oțel: Nu știu dacă există rețete universale, dar pentru noi a contat foarte mult faptul că avem un obiectiv comun – susținerea femeilor care doresc să își dezvolte carieră și să acceadă la poziții de leadership – care ne-a motivat întotdeauna și în slujba căruia am fost mereu pregătite să oferim timp și cunoștințe astfel încât viitoarele generații de femei să aibă acces la tot mai multe oportunități. Un alt element care ne-a ținut unite a fost faptul că există foarte puține bariere între noi. Suntem o comunitate închegată, care a promovat mereu onestitatea, dialogul deschis, ascultarea, empatia și sprijinul autentic. Aceste elemente ne-au ținut împreună și în perioada în care ne vedeam doar prin intermediul ecranelor.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Virginia Oțel: Lucrez foarte mult. Știu că suna a clișeu și, mai ales în această perioadă, toată lumea se plânge de timpul prelungit petrecut muncind. Eu nu mă plâng, dar este adevărat că îmi încep ziua de lucru devreme și o închei foarte târziu. Mi-am împărțit ziua între job și asociație – adică voluntariat , astfel încât între call-uri și email-uri, îmi rămâne puțin timp pentru altceva, iar timpul liber încerc să îl petrec cât mai mult cu familia și cei apropiați.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Virginia Oțel: Acest an a venit pentru mine cu o provocare nouă, asumarea unei poziții la nivelul conducerii Professional Women’s Network Global. Astfel, cu recunoașterea primită din partea colegelor din organizația globală, am fost aleasă în poziția de Co-Președinte PWN Global, împreună cu Nadine Castellani, de la PWN Lyon. Am în continuare încredere în sprijinul necondiționat al colegelor și prietenelor din PWN România. Pentru mine, acesta a fost un pas important, nu doar prin prisma relevanței acestui rol pentru comunitatea noastră globală, ci și la nivel personal, din perspectiva contribuției pe care o pot avea la realizarea egalității de gen, nu doar în România, ci și în alte colțuri ale lumii.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Virginia Oțel: Cred că a devenit deja un clișeu să afirmăm că 2020 a fost o provocare pentru toată lumea. Și pentru mine a fost o probă grea, mai ales că îmi place să interacționez cu oamenii. Mi-au lipsit conversațiile față în față, îmbrățișările, mi-a lipsit energia acestor interacțiuni directe. La început, am privit totul ca pe o situație temporară, dar am realizat că nu pot aștepta să treacă efectele pandemiei prea repede. Timpul este o resursă prețioasă și nu o putem irosi, trebuie să ne adaptăm rapid, atât profesional, cât și personal. M-a ajutat mult în această perioadă faptul că am avut familia aproape și că am simțit sprijinul comunității Professional Women’s Network România, din care fac parte.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Virginia Oțel: Nu am un hobby special, căruia să îi dedic timp. Și, mai ales că timpul liber este scurt, încerc să dedic mare parte din el familiei. În timpul care rămâne, însă, îmi place să călătoresc, să cunosc locuri și oameni noi, să citesc, să dansez și, în general să îl petrec alături de prieteni.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Virginia Oțel: Cum spuneam, nu cred că există rețete universale. Cred că femeile au nevoie de mai multă încredere în forțele proprii, încredere că ne putem adapta, încredere unii în alții, încredere în puterea noastră interioară și în exemplul pe care îl dăm celorlalți. Avem nevoie de de modele de reușită care să ne inspire și să ne dea curaj și, nu în ultimul rând, avem nevoie de sprijin din partea celorlalte femei. Puterea comunității poate fi un element decisiv în atingerea succesului – poate că în spatele fiecărei femei de succes se află alte femei, care o susțin și o încurajează sau care au deschis drumuri în calea ei.

Dar la baza oricărei cariere solide stă multă muncă. Este important să te concentrezi pe dezvoltarea abilităților tale, să îți îmbunătățești în permanență cunoștințele profesionale, astfel încât să ieși în evidență prin experiență și competență. Și, nu în ultimul rând, pe măsură ce avansezi în călătoria ta profesională să te implici și în creșterea celorlalți, în viața comunității din jurul tău și în dezvoltarea viitoarelor generații de lideri.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Virginia Oțel: Apreciez munca serioasă și asumarea responsabilității, dar, în același timp, încerc să fiu cât mai creativă și mai atentă la ce se întâmpla în jurul meu și să mă implic în a-i sprijini pe ceilalți.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Virginia Oțel: „Incearca sa fii un om de valoare si nu neaparat un om de succes” – Albert Einstein