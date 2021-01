Virgil Musta subliniază că vom învinge virusul deoarece, în curând, acesta va fi tratat cu un simplu medicament.

Virusul nu va avea nicio șansă să învingă

„Nu aș spune că trăim aproape de un an cu virusul SARS-CoV-2, ci mai degrabă că suntem în război de un an cu acest virus parșiv și ucigaș. Încă nu ne cunoaștem foarte bine, permanent avem surprize, iar când am crezut în luna iunie că l-am biruit, a reînviat ca pasărea Phoenix și a devenit mai agresiv și puternic. Dar nici noi nu ne lăsăm.

Vă spun dumneavoastră, ca să transmiteți comunității, printr-un articol la fel de inspirat, că vom învinge. Dar acest lucru nu-l putem face individual, ci numai împreună vom reuși. Și dacă toată lumea va fi convinsă de acest lucru, și dacă toată lumea va deveni responsabilă și va trage în aceeași direcție, virusul nu va avea nicio șansă să învingă. Vă cer doar responsabilitate și solidaritate, pentru a câștiga războiul, cu pierderi cât mai mici”, a transmis Virgil Musta, conform timisoaraonline.ro

Bilanț COVID-19, 1 ianuarie 2021

Ultimul bilanț prezentat de Grupul de Comunicare Strategică indică că până astăzi, 1 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 636.201 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 566.365 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.938 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 536 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 15.841 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 31.12.2020 (10:00) – 01.01.2021 (10:00) au fost raportate 74 de decese (48 bărbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.