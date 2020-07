Într-o video conferință prin Skype, medicul Virgil Musta, cel care a reușit să trateze cei mai mulți români bolnavi de coronavirus, a declarat că numărul mare de cazuri ar putea duce la colapsul sistemului medical. În plus, acesta a mai declarat că există două Românii.

”Cred ca exista doua romanii, una care se distreaza si una care este ingrijorata. Pandemia este in crestere, in fiecare zi doboram un nou record iar in scurt timp spitalele vor fi pline.”, a spus Virgil Musta.

Tinerii au impresia că nu se pot îmbolnăvi

Virgil Musta a mai declarat că trebuie să existe o responsabilitate mai mare, mai ales în rândul tinerilor. Acesta a mai spus că tinerii sunt de părere că ei nu se pot infecta însă există riscul major ca aceștia să ducă virusul mai departe și să îi infecteze pe ceilalți.

Despre cazurile reconfirmate

Întrebat ce părere are despre cazurile cu coronavirus reconfirmate, medicul din Timișoara a declarat că există mai multe aspecte care au dus la această situație.

În primul rând, pacienții care nu au făcut anticorpi pot oricând să se îmbolnăvească din nou și există riscul ca de această dată să facă o formă mai gravă a bolii.

Cel de-al doilea scenariu este acela în care pacienții nu mai prezentau forme de coronavirus în esofag. În această situație, virusul poate persista în organism și poate crea probleme. La fel ca în prima situație, și aici pacienții riscă să facă o formă mai avansată a bolii.

Cum este situația în Timișoara

Virgil Musta a declarat că spitalul Victor Babeș din Timișoara este plin și că spitalele suport sunt ocupate.

”Noi evaluam pacientii si incercam sa gasim solutii. Maine foarte probabil se va deschide o alta latura a spitalului militar unde vom avea paturi pentru cei cu forme usoare și moderate”, a spus Virgil Musta.

Medicul a atras atenția asupra cazurilor grave, declarând că în cazul în care există multe cazuri severe, spitalele din Timișoara nu vor face față.