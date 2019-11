Viorica Dăncilă nu regretă că a intrat în politică, dar spune că acest gest a venit cu multe sacrificii. Aflată în campanie electorală pentru poziția de președinte al țării, ea încearcă să își arate oamenilor că este o femeie sensibilă și muncitoare, o familistă activă interesată în egală măsură de gospodărie, de educația copilului și de soarta țării.

În acest registru este și cea mai recentă intervenție a sa, desfășurată la Antena 3, astăzi.

”Am un regret că am stat mult plecată, din cauza politicii, și nu am stat cu Victor. Mama mea a stat mult cu Victor, l-a iubit foarte mult pe fiul meu. Părinții mei s-au despărțit. Tatăl meu și-a făcut o altă familie, eu am rămas la mama. Când a murit, eu eram la Strasbourg. Mama avea 82 de ani. A fost un șoc, nici acum nu mă pot obișnui cu ideea. Mama a fost o luptătoare. Mama m-a învățat să iubesc oamenii.”, a spus Viorica Dăncilă, a arătat Dăncilă, în contextul amintit.

Ea nu este însă doar o mamă responsabilă, ci și un om politic ambițios, în ciuda problemelor inerente. Rămâne și în acest domeniu o femeie sensibilă, care a și plâns uneori.

” Lupt și pentru PSD, pentru a reveni în sondaje, pentru a reveni în preferințele oamenilor, dar și pentru că, după 15 ani, cred că cu sprijinul poporului român pot fi prima femeie președinte. Pot să recunosc că am și plâns, dar nu așa de mult. Am suferit foarte mult pentru orice lucru care mi s-a părut că nu este corect, nu este drept sau lucruri pe care am vrut să le implementez și nu am putut. Am avut acea stare de neputință, dar toate acestea nu m-au oprit. Toată această neputință m-a motivat să merg înainte. Sunt un om credincios, mă rog, dar în același timp pentru a merge mai departe merg în mijlocul oamenilor și cred că de acolo îmi iau energia și puterea de a merge mai departe. Tot de acolo îmi iau și proiectele pe care vreau să le implementez, pentru că tot ceea ce facem noi trebuie să fie pentru oameni.”, a spus Viorica Dăncilă.

