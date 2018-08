Viorica Dăncilă, declarație EXPLOZIVĂ: Nu mă intimidează jignirile

"Am determinarea să merg mai departe, am determinarea să conduc acest Guvern până când coaliţia de guvernare va spune 'Stop'. Nu mă intimidează nici jignirile, nici acuzele (...), cât am certitudinea că România merge pe un drum bun", a declarat Dăncilă la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD).

Premierul a mai afirmat vineri că a fost descumpănită de virulenţa atacurilor lansate asupra sa, precizând că a făcut greşeli din cauza presiunii şi a oboselii imense.

"Am fost descumpănită de virulenţa atacurilor lansate asupra mea (...) Da, poate că am greşit, este o presiune imensă, este o oboseală imensă", a declarat Dăncilă, la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD), citează Agerpres.

Totodată, şefa Executivului a precizat că nu o să greşească niciodată în deciziile pe care le va lua pentru România şi pentru români.

"Anul Centenar nu înseamnă jigniri, nu înseamnă scindare, nu înseamnă să îndemni la violenţă. Ce se întâmplă acum este greu de înţeles pentru noi. (...) Toţi vom răspunde pentru ceea ce facem. Iar unii trebuie să răspundă că au înlocuit proiectele cu plângerile penale, că încearcă să-şi facă lobby pentru propriile persoane, nu pentru România şi români", a mai declarat Dăncilă.

Mai mult, Dăncilă a precizat că este pentru prima dată în istorie când un prim-ministru are dosar penal pentru un act diplomatic cu un stat cu care are un parteneriat strategic.

"Oare asta vrem să însemne România, oare asta vrem pentru viitor?", a spus Dăncilă.

Şefa Executivului a transmis un mesaj Opoziţiei: "Dragi colegi din Opoziţie, câştigaţi încrederea românilor, iar încrederea românilor se câştigă prin proiecte, nu prin jigniri".