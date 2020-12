„Am folosit toate măsurile de protecţie, în ceea ce mă priveşte înclin să cred că imunitatea mea nu a fost chiar în cea mai bună formă, în sensul în care am muncit foarte mult, mi-a fost destul de greu şi obositor şi, ca atare, sunt convinsă că pe fond de oboseală ceva s-a întâmplat, pentru că măsurile de protecţie mi le-am luat”, a declarat ministrul Muncii, luni seară, la Realitatea Plus.

Mesajul Violetei Alexandru

Violeta Alexandru a explicat că în primele zile ale bolii s-a simţit „chiar foarte bine”, după care a constatat o „uşoară pierdere” a gustului şi mirosului. „Am un singur mesaj: atenţie, distanţă faţă de cel cu care vorbeşti, mască de protecţie şi mare, mare atenţie! Le spun tuturor că nu este de glumit şi că trebuie să fie foarte, foarte atenţi în continuare”, a adăugat ministrul Muncii. Aceasta a precizat că în perioada de izolare lucrează în telemuncă. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat într-un mesaj publicat pe Facebook, că s-a infectat cu noul coronavirus. Ministrul nu a participat miercuri la ședința de Guvern. Ministrul Muncii spune că va urma tratamentul indicat și că va continua să muncească de acasă. Este al treilea ministru din Guvern care se îmbolnăvește, după ministrul Transporturilor și ministrul Economiei. Violeta Alexandru a anunţat, în 19 noiembrie, pe contul de Facebook că a fost diagnosticată cu COVID-19.

Ministrul Muncii vorbește despre noile locuri de muncă

Ministrul Muncii a precizat că anul acesta, unul dificil ținând cont de criza generată de pandemie, aproape 200.000 de români au fost sprijiniți să își găsească locuri de muncă. În privința noilor locuri de muncă, cele mai multe solicitări vin din zona serviciilor și a construcțiilor. „Ne-am bazat această afirmație pe rezultatele din acest an, unul dificil. Am reușit, prin ANOFM, să sprijinim aproape 200.000 de români să-și găsească un loc de muncă. Am cerut celor de la ANOFM să fie din ce în ce mai activi. Nu-mi place, de exemplu, că nu se realizează o consiliere adecvată pentru oameni, există tendința de a se înregistra doar cererile angajaților”, a spus Violeta Alexandru.