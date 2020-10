Este anunțul pe care pensionarii nu voiau să-l audă. Creșterea veniturilor acestora cu 40% este imposibilă în condițiile economiei actuale, afectate de pandemia de coronavirus.

Violeta Alexandru a spus adevărul despre pensii!

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a lansat un atac dur la adresa PSD și le-a dat o veste extrem de proastă pensionarilor. Ministrul spune că dacă PSD avea determinare putea creşte pensiile cu 40% în perioada când a guvernat, atunci când exista o situaţie economică ce nu se compara cu cea de acum, însă nu a dorit să facă acest lucru.

Ministrul Muncii spune că înţelege nevoia pensionarilor de a-şi acoperi cheltuielile necesare şi că preţurile au crescut, de acea Guvernul a majorat pensiile cu 14%. Creşterea pe care a făcut-o Executivul este de şapte ori rata inflaţiei.

Referitor la sesizarea Guvernului privind rectificarea bugetară care include creşterea pensiilor cu 40%, propusă de PSD, Alexandru a spus că speră ca judecătorii CCR să decidă în funcţie de realitatea din România şi de faptul că nu poate exista o majorare care nu poate fi susţinută în buget.

„Dacă PSD avea determinarea să o facă, când a guvernat într-o situaţie economică incomparabilă cu cea pe care noi am guvernat-o, cu siguranţă putea să o facă, dar nu a dorit acest lucru. V-am subliniat mai devreme diferenţa dintre noi şi PSD este că noi suntem responsabili.

Cu siguranţă, o creştere este justificată şi repet este cea mai delicată perioadă economică. Noi am făcut această creştere, PSD nu. Exact când a decis nu a făcut acest lucru, deşi nu poate compara perioada de guvernare pe care au gestionat-o cu cea pe care noi am parcurs-o şi am gestionat-o şi cu toate aceastea a promis şi nu a făcut.

Diferenţa este că noi nu promitem, ci facem lucrurile cu chibzuinţă şi cu un raţionament de a-i fi bine României şi pensionarilor noştri şi acum şi în perioada următoare. Nu se poate imagina o creştere a pensiei care să nu poată fi susţinută în buget.

Deciziile Curţii sunt foarte clare. Odată ce ai emis o decizie de pensionare nu mai poţi reveni asupra ei să o diminuezi. Noi suntem responsabili, noi nu aruncăm cu iluzii şi promisiuni oamenilor pentru că nu este normal să procedăm aşa.

Toată lumea ştie ce se întâmplă în acest moment în România. Toţi trăim printre oameni care se confruntă cu o serie de dificultăţi şi vedem că trebuie să ţinem lucrurile pe linia de plutire şi uşor-uşor să ne revenim. Aşa şi creşterile veniturilor noastre se vor face pe măsura posbilităţilor şi spuneam că anul viitor avem în continuare în intenţie să facem creşteri bazate pe revenirea economiei pentru care muncim foarte mult, prin toate măsurile luate”, a declarat Violeta Alexandru, conform România TV.