România nu scapă de vremea rea!

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a vorbit, duminică seară, despre regiunile care vor mai fi afectate şi săptămâna aceasta de ploi torenţiale şi posibil de inundaţii.

Va ploua în continuare puternic în România, pentru câteva zile. Vremea rea se mută spre estul ţării, apoi vine canicula

Jumătatea de est a ţării se va confrunta acum cu ploi puternice, după ce zilele trecute au fost afectate în speciale zonele de sud-vest, vest, centru şi nord-vest ale României. Mai mult, de joi sau vineri ne-am putea deja confrunta cu temperaturi caniculare, afirmă Elena Mateescu.

„Vorbim de perioade de instabilitate atmosferică temporar accentuată, averse torențiale, în mod deosebit în Muntenia, local în Moldova, Transilvania, Dobrogea și pe arii restrânse în Maramureș și Oltenia.

Este posibil să mai consemnăm cantități de apă la nivel local de 15-25l/m pătrați, izolat peste 30-40l/m pătrați. Din punct de vedere termic, de la o zi la alta, o vreme în încălzire, astfel încât în a doua parte a săptămânii, mai precis de joi, chiar vineri, să consemnăm deja primele zile cu temperaturi caniculare.

Aceste cantități mari de precipitații care mai vin și în zilele următoare vin în aceleași zone, pentru că avem imaginile de acolo de unde au fost înregistrate cele mai mari căderi de apă.

Dacă până acum am avut cantități importante, în special în partea de sud-vest, vest, centru, nord-vest a țării, acolo unde mai ales în județele care s-au aflat sub incidența celor două avertizări meteorologice generale de Cod roșu, în intervalul 12-16 iunie, când am cumulat cantități care la nivel local, în aceste zone, au înregistrat valori de peste 140-155l/m pătrați sau, începând din 22 mai și până în prezent, valori de până la 255l/m pătrați, reprezentând de două, până la trei ori peste media climatologică a perioadei respective.

În aceste zone situația este în ameliorare. De această dată, așa cum menționam, precipitațiile vor fi prezente în jumătatea estică a țării”, a precizat duminică directorul ANM pentru Antena 3.

Vom resimţi temperaturi mult peste 35 de grade, din cauza umezelii din atmosferă

În special după mijlocul săptămânii, ploile se vor restrânge ca arie şi extindere şi vor lăsa locul caniculei, a precizat Elena Mateescu.

Mai mult, ea a explicat că temperaturile în creştere, combinate cu gradul ridicat de umezeală, vor face ca organismul să resimtă aerul înconjurător cu mult peste 35 de grade Celsius.

„Sunt în ameliorare lucrurile (ploile – n.r.) ca și arie și extindere, mai ales de la mijlocul săptămânii, când spuneam de interes vor fi temperaturile în creștere, disconfortul termic accentuat, pentru că temperaturile în creștere, asociate și cu gradul mare de umezeală, va face să resimțim cu mult peste 35 de grade.

Fenomenele de instabilitate pe parcursul după-amiezelor cu siguranță vor mai putea fi prezente la nivel local, pentru că atunci când vorbim și de temperaturi ridicate, asociate și cu un grad de mare de umezeală, sunt două ingrediente specifice care mai aduc convecții specifice sezonului în care ne aflăm, averse torențiale însoțite de vijelii și posibile căderi de grindină”, a mai declarat şefa ANM.