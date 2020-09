Românii care au mașinile asigurate trebuie să știe noile informații. Se pare că polița RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă, având în vedere faptul că valoarea daunelor crește de la an la an.

Potrivit datelor ASF, spre deosebire de anul 2017, anul trecut, dauna medie pentru accident s-a dublat.

Totodată, în primele șase luni ale acestui an, jumătate din daune nu au fost încă plătite, iar service-urile auto se plâng că asigurătorii întârzie să plătească. De cealaltă parte, asigurătorii reclamă că reparațiile sunt la suprapreț.

Șoferul e singurul care are de pierdut

Singura persoana afectată de această situție controversată este posesorul mașinii pentru că în tot acest timp, șoferul are mașina blocată și trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru asigurare de la an la an.

În ceea ce privește prețurile manoperei, prețul mediu pentru o oră de manoperă a ajuns la 150 de lei anul acesta, iar situația nu se oprește aici. Se pare că există și service-uri care cer chiar și de trei ori mai mult și totodată, există situații în care piesele identice sunt la suprapreț.

„Dacă ne-am încasa banii la un termen de 30 de zile, 45 și am încasa 150 de lei+TVA, dar să îi încasăm și să nu fim puși în nesiguranță totală și să îi încasăm la 90, 120 zile, poate chiar și mai mult, noi am fi mulțumiți încât să putem să ne piesele pe care le-am investit în mașină, să nu fim în situația să fim blocați și să blocăm mașinile în service”, a spus Alexandru Grigore, administrator al unui service, potrivit Digi24.

Tarifele s-au triplat

De cealaltă parte, directorul unei firme de asigurări scoate la iveală tarifele pe care service-urile auto le cer.

„Dacă un tarif normal de manoperă este undeva între 100 și 300 de lei, în funcție de marca autoturismului, de service-ul respectiv, există și multipli, dublu-triplu al acestui tarif”, a spus Mihnea Tobescu, directorul unei firme de asigurări.

„Dacă Comisia ne obligă să eliminăm obligativitatea tarifului maximal la RCA, deci rămâne doar un tarif de referință, nu mai e un tarif fix. Dacă facem asta, recomandarea mea este să facem la fel și la service-urile auto și acolo să avem un tarif de referință. Pentru că dacă crește prea mult prețul reparațiilor, asta automat trage în sus și prețul RCA.

În momentul de față nu este niciun mecanism care să oprească un service să ceară prețuri exagerate”, mai spune Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Se fac investigații

În același timp, se pare că autoritățile se implică, iar Consiliul Concurenței a început o investigație cu privire la tarifele percepute de service-urile auto.

„În această investigație noi suspectăm că există înțelegeri între mai multe service-uri auto pentru a crește prețul reparațiilor pe care le efectuează și în aceste înțelegeri ei sunt asistați și de producători, care au interesul să își vândă piesele auto la un preț mai mare și chiar au înțelegeri și cu firmele de asigurări.

Este o investigație destul de amplă, dar se va încheia în curând”, a mai spus președintele Consiliului Concurențe.

Care sunt tarifele RCA

În prezent, potrivit datelor ASF, tarifele de referință la polițele RCA încep de la 698 de lei și trec de 2.800 de lei, în funcție de vârsta șoferului și motorul autoturismului.

Daună medie per accident

2016: 5.998 lei

2017: 7.483 lei

2018: 11.331 lei

2019: 13.151 lei

În ceea ce privește evoluția costului pe ora de manoperă, potrivit Biroului de Asigurări Auto, acestea arată în felul următor:

2017: 91 lei

2018: 120 lei

2019: 141 lei

2020: 151 lei