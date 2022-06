În acest context, Unchain Fintech Festival a lansat provocarea către profesioniștii din domeniul bancar și fintech ai Regiunii ECE să-și împărtășească opinia asupra principalelor subiecte care domină piața fintech sau care o vor face în viitorul apropiat. „Fintech Under the Spotlight” reunește mai mulți experți care formează un răspuns despre modul în care această piață va continua să se dezvolte.

„Cercetarea noastră a relevat că două dintre cele mai fierbinți subiecte din industria fintech, unde se fac cele mai multe investiții, sunt plățile și finanțele descentralizate, sectoare care au avut o creștere exponențială pe piață”, a declarat Alexandra Pollack, co-fondator și CEO al Unchain Fintech Festival.

Creșterea uluitoare a DeFi

Finanțele descentralizate (DeFi), sistemul de tehnologie financiară care înlătură controlul băncii și al instituțiilor asupra banilor, înlocuindu-l cu interacțiuni de la persoană la persoană, a modelat o mare parte a sistemelor financiare în ultimii ani. O inovație recentă, DeFi a apărut în jurul anului 2017 și a devenit rapid un mare ecosistem care la sfârșitul anului 2021 a capitalizat la peste 130 de miliarde de dolari. Monedele stabile, CDBC-urile, metaversul, NFT-urile și alte active digitale sunt doar câteva dintre aplicațiile DeFi.

Cu toate acestea, cel puțin în acest moment, DeFI nu este o tehnologie stabilă, deoarece are nevoie și de dezvoltarea altor segmente ale industriei. Potrivit Raportului „Fintech Under the Spotlight”, 37% dintre profesioniștii financiari intervievați sunt de acord că principala problemă cu DeFi este interoperabilitatea scăzută între diferitele tehnologii blockchain, urmată îndeaproape de lipsa asigurării pentru a proteja investitorii care susțin aceste aplicații împotriva fraudei. (30%).

DeFi este întărită și de dezvoltarea uluitoare a noilor opțiuni de plată, cum ar fi portofelele digitale, plățile cu coduri QR sau plățile încapsulate. Deși, ceea ce împiedică acest segment să se dezvolte cu o viteză și mai mare este, potrivit experților, lipsa unui peisaj de reglementare adecvat la nivel național și internațional (33%), complexitatea ridicată și costurile asociate implementării tehnologice (25%) și nivel redus de încredere și înțelegere din partea consumatorului final (22%).

Nu există reglementări pentru diminuarea activităților ilegale

La nivel de state, inovația are loc și în industria fintech, cu monede digitale ale Băncii Centrale (CBDC), monede digitale controlate de guvern și utilizate de consumatori și întreprinderi. Potrivit raportului, Suedia, Japonia, China și Nigeria se numără printre țările care intenționează să adopte această soluție financiară în viitorul apropiat. Uniunea Europeană are, de asemenea, planuri de implementare a acestei soluții.

Avantajele sunt că statele ar putea diminua activitățile ilegale precum evaziunea fiscală sau spălarea banilor. Principalele dezavantaje sunt că nu avem încă un peisaj de reglementare pentru lumea virtuală a CDBC-urilor și că utilizarea acestora ar putea duce la un nivel extins de control exercitat de bănci și de guverne, în timp ce piața fintech este orientată către o abordare mai individualistă, în care tranzacțiile sunt menite să fie complet descentralizate.

De exemplu, cea mai renumită criptomonedă, Bitcoin, are cel mai înalt nivel de centralizare de când am început să folosim tehnologia blockchain, neavând o conducere influentă. Astfel de active digitale, NFT-uri, jetoane de jocuri și altele asemenea alcătuiesc o piață evaluată în 2022 la 4,2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, există dificultăți în integrarea acestor active în întregul ecosistem fintech și în conectarea lor cu alte sisteme.

Securitatea cibernetică și reglementările sunt extrem de necesare

Viitorul fintech-ului este cu siguranță strălucitor, dar mai este un drum lung până când toate aceste tehnologii, de la DeFi la CBDC la active digitale, vor fi 100% sigure. Potrivit surselor citate în raportul lansat de Unchain Fintech Festival, această industrie are cel mai mare risc în acest sens, breșele majore de securitate fiind în industria bancară. „88% dintre toate ramurile de date sunt cauzate de greșeli neintenționate ale angajaților” este una dintre concluziile raportului.

O condiție necesară, dar nu suficientă pentru dezvoltarea industriei, securitatea cibernetică trebuie să fie împletită cu un peisaj de reglementare solid în care claritatea, transparența și corectitudinea trebuie să fie principiile, potrivit profesioniștilor citați în raportul realizat de Unchain Fintech Festival, primul eveniment fintech și blockchain al Regiunii ECE, care debutează anul acesta pe 13 și 14 iulie la Oradea.

„Împreună cu Visa și toți experții relevanți din industria financiară și tehnologică, vom modela peisajul afacerilor în plăți, împrumuturi, asigurări, finanțe personale, comerț electronic, servicii bancare și multe altele. Credem cu tărie că unicornii regionali pe care i-am avut până acum tocmai au profitat de marele potențial al ECE și, prin Unchain Fintech Festival, ne propunem să creștem nu doar cunoștințele și crearea de conexiuni ale reprezentanților fintech, ci și să contribuim la promovarea și facilitarea inovației reale și creșterea fintech a regiunii ECE”, a concluzionat Alexandra Pollack.

Pe lângă proiectul de cercetare pentru inovarea bancară în ECE, echipa Unchain Fintech Festival a desfășurat o serie de pre-evenimente pentru a oferi publicului o privire asupra competiției de startup-pitching care va fi inclusă în evenimentul principal de la Oradea. Evenimentul va oferi întregii Europe Centrale și de Est o platformă pentru a prezenta cele mai bune soluții oferite de companii, dintr-una dintre cele mai talentate și cu cea mai rapidă creștere a regiunilor din lume.

Întregul Raport al Pieței ECE poate fi descărcat de pe https://unchainfestival.com/reports/.

Unchain Fintech Festival: Evenimentul emblematic Fintech din Europa Centrală și de Est

Unchain a fost creat pentru a reuni sectoarele publice și private globale pentru a promova subiectul Fintech în Europa Centrală de Est și la nivel global. Unchain sprijină viitorul finanțelor conectând companii și oameni, tendințe și provocări. Cu un festival de două zile în centrul său, fintech-urile și alte instituții financiare alături de părțile interesate mai largi ale ecosistemului se vor întâlni într-un oraș care se află în centrul Europei Centrale și de Est. Reprezentând trecutul bogat al regiunii, festivalul va contribui la prezentarea soluțiilor digitale vibrante pe care regiunea le are de oferit, precum și la aducerea tendințelor globale în regiune.