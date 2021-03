Mingea de foc care a luminat cerul peste Marea Britanie și Europa de Nord pe 28 februarie a fost un tip de meteorit extrem de rar. Fragmentele din roca spațială descoperite pe o alee din Cotswolds ar putea oferi răspunsuri la întrebări despre istoria timpurie a sistemului solar și a vieții pe Pământ

Aproape 300 de grame de meteorit au fost colectate din micul oraș Winchcombe din Gloucestershire de către oamenii de știință, care au spus că roca este formată din condrita carbonică. Substanța este unul dintre materialele cele mai primitive și curate din sistemul solar și conține material organic și aminoacizi – ingredientele pentru viață, transmite CNN.

Muzeul de Istorie Naturală din Londra a declarat că fragmentele au fost recuperate într-o stare atât de bună și atât de repede după căderea meteoritului, încât sunt comparabile cu probele de roci aduse din misiunile spațiale, atât în ​​calitate, cât și în cantitate.

See the fireball meteor that lit up the UK night sky on Sunday. https://t.co/VsK3LixfqH pic.twitter.com/5qLBYUE19T

— The New York Times (@nytimes) March 1, 2021