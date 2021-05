Teo i s-a destăinuit lui Dan Bittman: Nu a fost niciodată bătută

Teo Trandafir a fost prezentă în cadrul podcastului „Je suis Bittman”, unde a vorbit cu Dan Bittman despre trecutul ei. Astfel, îndrăgita prezentatoare a oferit detalii inedite despre trecutul ei și relația dintre ea și bărbații cu care a interacționat de-a lungul timpului. Amintim că întregul podcast poate fi vizualizat la finalul articolului.

„Eu nu am enervat niciodată un bărbat. Tu știi că pe mine nu m-a bătut nimeni niciodată. (…) N-ai cum să te cerți cu mine. (…) Mie mi se pare că bărbații, dacă îi înțelegi în intimitatea lor (…) au un butonaș”, a spus Teo Trandafir, în cadrul podcastului realizat de EVZ Capital.

Teo Trandafir a dezvăluit marele ei secret

Anterior, prezentatoarea a mărturisit într-un interviu că s-a simțit nesigură din cauza pandemiei cauzate de COVID-19.

„E trist și frustrant faptul că oamenii nu se mai pot îmbrățișa. Sunt anumiți oameni pe care îmi doresc să îi îmbrățișez mai des. Am fost la Pitești la o familie care îmi este foarte dragă, familia Floroaica, părinții lui Ștefan de la Exatlon, sezonul 1. Ne vedem lunar și îmi sunt atât de dragi oamenii încât, atunci când îi strâng în brațe, simt energia lor cu care mă încarc pentru o lună. Această perioadă ne-a frustrat puțin, am stat afară, în curte, nu am mai intrat în casă ca să nu fim nevoiți să purtăm măști. Ceea ce mă enervează este nesiguranța, ideea că în continuare există acest pericol de infectare”, a declarat, anul trecut, Teo Trandafir.

Sursă foto: YouTube EVZ Capital