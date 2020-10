Născută în 1975 la Chișinău, mamă a unui băiat și femeie de carieră, Liudmila Climoc a revoluționat activitatea companiei în Republica Moldova de-a lungul mandatelor sale. Grație strategiilor dezvoltate de Liudmila, Orange Moldova și-a dublat în mai puțin de zece ani numărul de clienți. Mai mult, tot sub comanda ei aveau să fie lansate programele HD Voice și HD Voice International pentru mobil, înainte ca acestea să fie adoptate la scară largă în Occident.

Toate aceste performanțe nu puteau trece neobservate, așa că la 1 mai 2016 Liudmila Climoc devine director general al Orange România (contract valabil până în 2021). Revenind în prezent după această scurtă acoladă biografică, să-i dăm cuvântul și Liudmilei, care a vorbit recent despre abordările Orange în perioada de criză sanitară generată de Covid-19: „Totul s-a schimbat pe neașteptate, iar coordonatele oricărei companii capabile să profite de pe urma acestei situații au devenit capacitatea de adaptare rapidă și capacitatea de inovare. Noi am fost conștienți de această schimbare, în care viața s-a mutat din offline în online. Nu ne-a rămas decât să ne asumăm responsabilitatea față de angajați și față de clienți”.

Cea mai mare provocare

Care au fost, așadar, mutările Orange România? Liudmila Climoc e la datorie: „Perioada de criză sanitară, cu toate transformările impuse de aceasta pe piața economică, ne-a determinat să tragem câteva concluzii. Prima: România are o infrastructură telecom puternică, ce poate face față volumelor ridicate de trafic. Ultimele luni au fost un test și ne mândrim cu faptul că rețelele noastre susțin cu brio noile eforturi de conectare”.

A doua concluzie? „Distanțarea socială i-a apropiat pe oameni de soluțiile digitale. 200.000 de utilizatori folosesc astăzi Orange Money, de pildă. Operează transferuri și plăți prin intermediul acestui program”. Liudmila Climoc și-a tras sufletul și a reluat imediat: „A treia concluzie? Procesele și resursele IT ale unei companii trebuie să permită detașarea rapidă de spațiul fizic și operarea de la distanță. Câștig de cauză vor avea firmele flexibile, care se adaptează imediat”.

Provocarea supremă detectată de Liudmila Climoc este însă alta: „Cel mai important este să rămânem disponibili, oriunde am fi. La jumătatea lunii martie, în doar câteva zile, am construit de la zero un serviciu de customer support la distanță. Așa am realizat că cele mai bune performanțe se obțin atrunci când nu ne setăm limite, atunci când oamenii sunt solidari și cred într-un obiectiv comun”.

