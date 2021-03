Cezara Boc, fiica fostului premier Emil Boc, este vedetă pe platforma Tik Tok. Absolventa de Drept, predă lecții inedite și are deja milioane de vizualizări.

Cezara Boc (cezikezizezi pe TikTok) a început în vara lui 2020, în plină pandemie, să posteze pe TikTok clipuri în care explică diverse infracțiuni într-o manieră amuzantă și atrăgătoare, dovadă că în scurt timp a adunat un număr impresionant de urmăritori. Chiar primul ei clip cu lecție scurtă de drept a avut 1 milion de vizualizări.

Cel mai de succes video este cel în care Cezara Boc imită o profesoară și un elev, vorbind despre pedepse și sancțiuni pe care le ristă profesorii abuzivi.



Un alt video de succes este cel în care ține un ursuleț de pluș în brațe și vorbește despre violența în familie, rele tratamente aplicate minorului și abandon de familie.

”Pe TikTok e cel mai simplu să făci și postezi astfel de clipuri, mi-a plăcut conceputul, sunt foarte mulți tineri care vor să învețe lucruri noi. ”Eram într-o zi la cafea, toată lumea vorbea de TikTok, numele l-am ales la întâmplare, numa să intru să văd ce postează lumea,”, a spus Cezara Boc, transmite clujust.ro.

Fiica lui Emil Boc predă Drept pe Tik Tok

”A fost foarte întâmplător. Stăteam într-o noapte și repetam materia pentru penal special, era 4 -5 dimineața. Am închis cărțile și am zis să fac un video pentru mine, nu să-l postez. Mi-a plăcut cum a ieșit și l-am pus, am zis că văd doi, trei prieteni. Dimineața avea 100.000 de vizualizări. Nu plănuiam să postez. Mi-a dat follow foarte multă lume, chiar și Irina Rimes, ceea ce m-a motivat foarte tare.”, a povestit Cezara Boc.

Aceasta este urmărită de mai mule vedete online, precun Claudisky (1,1 milioane urmăritori pe TikTok) sau vloggerul Cristina Almășan, pe care Cezara spune că o urmărea de mică. Înainte de lecțiile de drept, Cezara a mai avut un video de succes cu Poliția Locală. Aceasta a precizat că tatăl ei și-a făcut cont pe TikTok doar ca să-i vadă clipurile și că le apreciază.