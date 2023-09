Un fost angajat al lui Miron Mitrea a fost reținut

Casa de vacanță din Delta Dunării a fostului ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, a fost incendiată. Potrivit Poliției, un fost angajat i-a incendiat casa de vacanță din Delta Dunării. Se pare că bărbatul avea unele nemulțumiri și a turnat benzină, iar apoi a dat foc casei.

Oamenii legii au reținut un tânăr, fost angajat al lui Miron Mitrea. Acesta este principalul suspect în acest caz, informează Antena 3 CNN.

Flăcările s-au extins cu repeziciune, casa fiind acoperită cu stuf. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă din această cauză. După aproximativ 4 ore, focul a fost lichidat.

În urma incendiului, au ars 7 camere din clădire, pe o suprafață de aproximativ 200 metri pătraţi. Flăcările au fost observate în jurul orei 16,30.

ISU Delta a intervenit cu şapte subofiţeri şi două ambarcaţiuni din cadrul Pichetului de pompieri nave operative Crişan. La sosirea acestora, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la acoperişul clădirii.

„Casa fiind acoperită cu stuf, flăcările s-au extins cu repeziciune, îngreunând astfel intervenţia pompierilor. După aproximativ patru ore, focul a fost lichidat. În urma incendiului, au ars şapte camere din clădire, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi”, a anunţat ISU Delta.

Potrivit sursei citate, cauza probabilă de producere a focului a fost stabilită ca fiind folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.

Are încredere în Marcel Ciolacu

În altă ordine de idei, fostul social-democrat Miron Mitrea, acum devenit analist politic, are încredere că Marcel Ciolacu va continua reforma administrației, decizie care a atras deja multe nemulțumiri, pentru că se deranjează vechiul sistem birocratic.

Miron Mitrea atrage atenția că sistemul este unul îmbătrânit, ultimele modificări legate de birocrație având loc acum circa 20 de ani.

„Este vorba de modificări, o reformă a administrației publice. Asta a atacat Marcel Ciolacu. Toată lumea e de acord că birocrația este îmbătrânit, ca mod de funcționare. Cred că ultimele modificări în birocrație au avut loc prin anul 2003.

Scandalul e pe reforma administrației. E prea numeroasă birocrația și mai ales ineficientă. S-au creat instituții paralele. Era un director de direcție, a fost avansat ca secretar de stat, iar apoi a fost mutat la alt minister, dar și-a păstrat funcția. Iar ministrul avea nevoie să plaseze pe cineva, iar atunci l-a adus pe unul pe aceeași funcție. Acum, avem două direcții care fac același serviciu. Iar asta se întâmplă cam peste tot în România.

Dacă vrei să pui mâna pe persoane responsabile, e greu. Avem direcții județene, unele în subordinea Consiliului Județean, altele sub influența Guvernului. Sunt multe agenții scoase de sub controlul ministerelor, pe care politicienii și le-au trecut în subordinea lor, ca să fie mai la îndemână”, se arată în analiza făcută de Miron Mitrea la Realitatea Plus.