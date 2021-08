Cazul antreprenorului Cristian Niță a fost unul destul de controversat. Potrivit luju.ro, acesta a avut parte de un proces care s-a întins pe o perioadă de 17 ani, iar procurorii ar fi făcut presiuni mari asupra lui pentru a da declarații mincinoase. În final, acesta a ajuns chiar să fie internat la psihiatrie pentru tortura psihică la care ar fi fost supus.

„Proces de peste 17 ani… Arestat nelegal 324 zile… Inchis cu detinuti condamnati pe viata… Procurorul a facut presiuni sa dau declaratii mincinoase contra altor procurori. N-am vrut. Am fost supus la tortura psihica… Dupa eliberare m-am internat la psihiatrie: tulburare depresiva severa, idei de suicid”, declara acesta.

Este vorba despre Decizia nr. 136 din 3 martie 2021, prin care CCR le-a dat dreptate tuturor celor retinuti sau arestati, iar la final achitati definitiv, Curtea a declarat neconstitutional intregul articol 539 din Codul de procedura penala.

Cazul lui Cristian Niță a fost unul destul de mediatizat, iar sursa citată a prezentat toate argumentele care i-au adus castig de cauza in fata instantei de contencios constitutional avocatului Cristian Zeiler, din Baroul Hunedoara, reprezentantul omului de afaceri Cristian Marius Nita.

17 ani și jumătate de proces, 11 luni în închisoare

Se pare că Cristian Niță a avut de dus o luptă timp de 17 ani și jumătate de proces penal, pentru ca în final să fie achitat definitiv. Totodată, antreprenorul i-a cerut Tribunalului Dolj despagubiri pentru cele aproape 11 luni in care a fost aruncat in arest preventiv in perioada 6 iunie 2000 – 25 aprilie 2001.

De menționat este faptul că, până în prezent, Cristian Niță și Cristian Zeiler nu doresc sa faca publice cuantumul daunelor materiale si morale solicitate instantei inainte ca judecatorii sa se pronunte definitiv asupra lor.

Cea mai mare problemă nu o reprezintă însă sumele de bani, și lucrurile pe care Cristian Niță a fost nevoit să le îndure atât în arestul preventiv, cât și după. A refuzat toate presiunile procurorului de caz de a face denunțuri mincinoase la adresa altor procurori, iar acest lucru l-a afectat cel mai mult.

A trăit luni întregi în condiții inumane în timpul arestului preventiv. Nu. a avut căldură, igiena era precară și locuia în aceași cameră cu deținuți condamnați pe viață, care în final i-au afectat atât starea psihică cât și fizică, ulterior fiind internat la psihiatrie cu diagnosticul „tulburare depresiva severa reactiva cu idei de suicid”.

