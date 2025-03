Decizia de a invalida candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din România a declanșat o amplă dezbatere publică și internațională.

În timp ce autoritățile române susțin că hotărârea este justificată din punct de vedere legal, criticii consideră că aceasta reprezintă o amenințare la adresa democrației.

Printre vocile care au denunțat această măsură se numără jurnalistul Mario Nawfal, apropiat de Elon Musk, care a reacționat vehement în mediul online.

Ulterior, Nawfal a făcut o paralelă între Uniunea Europeană și fosta Uniune Sovietică, afirmând că structura europeană se îndepărtează tot mai mult de valorile democratice pe care le promovează.

Curtea Constituțională a decis să respingă definitiv candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, iar reacția sa nu a întârziat să apară. Acesta s-a declarat neclintit în convingerile sale, susținând că lupta sa a avut ca scop expunerea „sistemului” pe care îl consideră ostil față de popor.

Georgescu a afirmat că demersul său nu a fost despre el, ci despre poporul român.

Acesta susține că, în premieră pentru ultimii 35 de ani, a spus lucrurilor pe nume, vorbind despre corupție, restrângerea drepturilor cetățenești și umilințele îndurate de români. Programul său de guvernare, „Hrană, Apă, Energie”, a fost prezentat drept o soluție pentru redresarea națională, într-un context pe care îl consideră dominat de interese străine.

„În această campanie, în această chemare, așa cum am numit-o, nu despre mine a fost vorba vreodată. Pentru mine ați contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost și nu este vorba despre omul Călin Georgescu, putea fi oricare altă persoană. Sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui. De aceea, eu am spus că nu schimbăm omul, ci schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu ar fi putut ajunge Președinte spunând adevărul și dorind binele acestei țări – desigur, însă, sistemul nu l-ar fi acceptat pe baza acestor idei și pe baza acestui discurs. Pentru prima dată în 35 de ani, eu alături de voi am venit și am spus adevărul, am vorbit despre corupție, despre drepturile îngrădite ale poporului, despre umilințele și nedreptățile la care suntem supuși și, cel mai important, am venit cu soluțiile prin programul de țară «Hrană, Apă, Energie»”, a declarat Călin Georgescu.