Peste 30.000 de militari ruși și-au pierdut viața în conflictul de pe teritoriul ucrainean, informează Ministerul Apărării din Ucraina. Acest bilanț vine după 94 de zile de război, cel început de Rusia la data de 24 februarie.

Aceste cifre nu au putut fi confirmate în mod independent, în timp ce Rusia a anunțat, în cadrul ultimului bilanț din data de 25 martie, că a pierdut 1.351 de militari ruşi.

”30.000. Această cifră enormă ne face să fim bucuroşi? Nu. Aşa ceva nu ar fi trebuit să se întâmple. Dar câtă vreme cât un militar inamic se va afla pe teritoriul nostru, vom contina să fim nefericiţi. Vom continua să fim nefericiţi, indiferent de câte zerouri vom adăuga la această statistică oribilă”, arată Ministerul ucrainean al Apărării într-un mesaj publocat pe Twitter.

30,000. Does this huge number make us happy? No. This should not have happened. But as long as even one enemy soldier remains on our land, we will continue to be unhappy, regardless of how many zeros are added to this horrible statistic. pic.twitter.com/Ex11v5aXu4

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 28, 2022