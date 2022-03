Ucraina bifează o nouă victorie în lupta împotriva armatei ruse. Oficialii ucraineni anunță că miercuri a fost ucis un al patrulea general rus. Sursele citate spun că aceasta ar fi un semn că ofițerii superiori ai Moscovei sunt din ce în ce mai forțați să conducă de pe front, relatează BBC.

Într-o postare pe Telegram, Anton Gerashchenko, consilier la Ministerul de Interne al Kievului, a susținut că forțele ucrainene l-au ucis pe generalul-maior rus Oleg Mityaev. Acest lucru s-ar fi produs timpul luptelor intense de la periferia orașului Mariupol, din sud-estul orașului.

A #Russian major general was slain. The General, Oleg Mityaev, was the Commander of the 150th motorized rifle division, #Ukrainian media reports. pic.twitter.com/XKwpfxo41I

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022