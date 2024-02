Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a publicat în mediul online un mesaj despre cumnatul său, Cristian Herțanu. Fostul șef al Guvernului spune că, în urma decesului acestuia, în presă au fost folosite poze numai de la DNA Ploiești.

Pe fond, Victor Ponta mai spune că regretatul său cumnat a fost o persoană extraordinară. Toată lumea îi spunea Cristi, numai cei de la DNA Ploiești îi spuneau Iulian.

“Cumnatul meu, Cristian Herțanu, a decedat zilele trecute. Presa a relatat iar despre “cumnatul lui Ponta” si a dat iar poze de la DNA , folosind numele de “Iulian”! Vreau sa ramana adevarul ; nu a fost “cumnatul” ci un om extraordinar, pe picioarele si viata lui, nu ii spuneau “Iulian” decat la DNA Ploiesti , noi toti ii spuneam Cristi ; avem multe poze minunate cu el ( nu doar cele de la DNA aparute in presa)”, se arată în mesajul de pe Facebook.

Fostul șef al Guvernului spune despre acesta că nu a încălcat nicio lege. În ceea ce privește evenimentele din 2015, acesta a fost arestat doar pentru a-l determina pe Victor Ponta să-și dea demisia

Cristian Herțanu nu a fost niciodată inculpat, dar a fost, timp de nouă ani, victima “unor ticăloși ca Portocala si Onea”.

“Nu a incalcat nicio lege , doar a fost arestat in 2015 din credinta lui Portocala si a sefilor sai de la DNA ca asa ma fac sa imi dau demisia din functia de Prim Ministru! Cristi nu a fost un “inculpat” ( niciodata trimis in judecata si niciodata condamnat de cineva) – a fost, timp de 9 ani, inca o victima a unor ticalosi ca Portocala si Onea”, spune acesta.

Fostul premier a mai spus că prin deces se închide dosarul despre care spune că a fost în întregime fabricat.

Fostul premier a afirmat că îi pasă pentru că dorește ca cei doi copii ai lui Cristi să cunoască adevărul – că au avut un tată care a fost întotdeauna nevinovat și a fost doar o „victimă colaterală” într-un război murdar.

El a adăugat că se simte cel mai vinovat pentru că el era ținta, iar Cristi a fost doar o „pagubă colaterală”.

„Mie imi pasa pentru ca vreau ca cei doi copii ai lui Cristi sa stie adevarul – ca au au avut un Tata care a fost mereu nevinovat si a fost o simpla “victima colaterala” a unui razboi murdar. Eu ma simt cel mai vinovat pentru ca eu eram tinta – Cristi a fost doar o “paguba colaterala” ( ca si alti oameni nevinovati prinsi de-a valma , fara sens, in acel dosar)! „, arată el.

Cristian Herțanu a trăit cu stigmatul „cumnatul lui Ponta – acela cu dosarul de la Ploiești”.

Familia lui a fost afectată de sechestru, iar toată lumea a purtat o traumă nevindecată.

Ponta a subliniat că nu a vorbit niciodată în public despre chestiunile sale private, fie ele bucurii sau necazuri.

„Din pacate, de atunci din 2015 , timp de 9 ani, Cristi a trait cu stigmatul “cumnatul lui Ponta – ala cu dosarul de la Ploiesti”; familia lui cu sechestru, si toata lumea cu o traumă nevindecată . Nu am vorbit niciodata in public despre chestiunile mele private ( bucurii sau necazuri)! Cristi Herțanu, o persoana discreta si decenta, foarte iubit de cei care l-au cunoscut dar total neimplicat in chestiuni publice, a devenit o persoana publica din cauza tortionarilor de la DNA Ploiesti”, spune el.