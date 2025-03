Ponta a precizat că schimbarea sa din această funcție a fost realizată la solicitarea PNL.

Victor Ponta, candidatul independent la alegerile prezidențiale, a anunțat pe rețeaua de socializare că nu mai este președinte al Comisiei de Politică Economică din Camera Deputaților, precizând că a exercitat această funcție cu onoare și profesionalism.

Ponta, informat de Thuma

El a afirmat că a fost informat că, în ziua precedentă, conducerea PNL, prin vocea lui Hubert Thuma, șeful de campanie și principalul finanțator al lui Crin Antonescu, a solicitat vehement schimbarea sa din această funcție.

„România are nevoie de competență și de lideri adevărați! Am fost, până astăzi, președintele Comisiei de Politică Economică din Camera Deputaților și am exercitat această funcție cu onoare și profesionalism.

Am fost informat că, ieri, conducerea PNL, prin vocea domnului Hubert Thuma (șeful de campanie și principalul finanțator al lui Crin Antonescu), a solicitat vehement schimbarea mea din această poziție!”, a anunțat Ponta pe rețeaua de socializare.

Ponta va învinge „mafia transpartinică”

În acest context, candidatul independent a declarat că, dacă va fi ales președinte al României, intenționează să „elimine din politică toți reprezentanții și marionetele mafiei transpartinice”.

El a subliniat că își dorește și este pregătit să devină președintele României, promițând că va pune competența și patriotismul pe primul loc. Ponta a adăugat că va lupta împotriva mafiilor transpartinice și va elimina din politică pe cei care le reprezintă, încheind cu un mesaj: „Punem România pe primul loc! Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Cine e Thuma

Hubert Thuma a absolvit Universitatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Viena iar în 2012 a intrat în politică, devenind deputat de Ilfov din partea USL. În 2014, Thuma a fost condamnat pentru corupție la șase luni de închisoare cu suspendare, însă cariera sa politică a continuat, culminând cu ocuparea funcției de președinte al Consiliului Județean Ilfov în 2020, din partea PNL, fotoliu pe care îl deține și în prezent, scrie context.ro.

În 2020, Hubert Thuma declara două apartamente în București, un teren de 12 hectare în Popești Leordeni obținut în urma unui contract de schimb și un autoturism Porsche. În noiembrie 2020, Thuma avea în bancă 15.000 de euro și 144.000 de lei.

El mai punea că a împrumutat o persoană fizică cu 1,3 milioane de lei și 25.000 de euro, că a creditat două firme cu 30.000 de euro și o altă persoană fizică cu 70.000 de lei.