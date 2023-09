Victor Ponta a apreciat că de pe urma transportului cerealelor ucrainene se putea trage un folos consistent de către statul român.

Fostul premier este de părere că România ar putea să profite de pe urma importurilor de cereale din Ucraina. Ponta a dat aceste detalii în emisiunea lui Marius Tucă.

El a explicat cum ar fi putut România să iasă și ea în câștig.

„Noi, dacă eram deștepți, puteam să facem așa: în zona Delta Dunării avem un aeroport, Tulcea; avem un port, Sulina, făcut de Dumnezeu; avem portul Constanța.

Noi ne-am putea duce și am zice că vrem să ajutăm Ucraina ca să scoată grânele, dar dați-ne niște bani să ne facem infrastructura. Nu am cerut asta. Am vorbit cu premierul și i-am zis să profităm. Dintr-o dată, Marea Neagră a devenit importantă”, a declarat Victor Ponta.