România și alte patru state membre din UE, afectate de războiul din Ucraina, au cerut prelungirea interdicției importului de cereale din Ucraina până pe data de 31 decembrie 2023. În plus, Guvernul României a cerut și o compensație de 30 de euro pentru pierderile fermierilor. Anunțul a fost făcut vineri, 15 septembrie 2023, de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu.

„România a cerut prelungirea interdicției. Împreună cu ceilalți colegi din cele patru state afectate de războiul din Ucraina am avut o poziție comună, prin care am solicitat prelungirea interdicției până la data de 31 decembrie. Mai mult, am solicitat chiar o compensație de 30 de euro, pe tona de cereale, pentru pierderile rezultate și întârzieri.

Eu cred în decizia Uniunii Europene, anume că va prelungi interdicția importurilor în România și sunt sigur că ne vom reuni de urgență și vom lua cele mai bune măsuri pentru fermierii români. Așteptăm decizia Comisiei Europene și vom comunica decizia pe care o vom lua în Guvernul României”, a declarat el pentru Antena 3 CNN.