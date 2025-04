Într-o apariție televizată recentă la România TV, Victor Ponta a făcut publică viziunea sa economică pentru România, în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale din luna mai.

Fostul premier promite un pachet de măsuri economice ferme, menite să ofere predictibilitate fiscală, sprijin real pentru mediul de afaceri și protecție socială eficientă.

Unul dintre primele angajamente asumate este reducerea TVA la 5% pentru toate produsele alimentare începând cu 1 iulie.

Potrivit lui Ponta, această măsură a fost testată în trecut, când o scădere similară a dus la reducerea prețurilor și la creșterea veniturilor bugetare prin diminuarea evaziunii fiscale.

„Trebuie, de la 1 iulie, TVA-ul la toate alimentele redus la 5%. Am văzut propunerile făcute, dar vorbim de alimente. Când am redus TVA de la 24% la 9% s-au ieftinit și am încasat mai mulți bani, pentru că înainte se făcea evaziune și se aducea din afară”, arată Victor Ponta.