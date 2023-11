Guvernul n-are bani pentru majorarea de pensii din septembrie

Fostul premier al României, Victor Ponta, a declarat că anul 2024 pare a fi un an pierdut în ceea ce privește implementarea reformelor și a vorbit și despre majorarea de pensii. Ponta a subliniat dificultățile în realizarea unor schimbări majore, precum impozitarea diferită și desființarea structurilor administrative.

Referindu-se la proiectul de reformă administrativă început în 2013, Ponta a menționat că sistemul actual încă funcționează pe baza unui proiect din 1968, inițiat de Nicolae Ceaușescu. El a criticat lipsa de progres, deși proiectul a avut conducători din partide diferite, inclusiv Liviu Dragnea (PSD) și Klaus Iohannis (PNL).

Ponta a reamintit de reforma pe care a implementat-o la ANAF în 2013, care, deși nu a fost pe placul tuturor, a dus la încasări mai mari. El a menționat că mandatul său s-a încheiat în 2015 cu un deficit de doar 0,9% din PIB.

În ceea ce privește majorarea pensiilor în 2024, Ponta a confirmat o creștere de 13% din ianuarie, exprimându-și însă îndoiala că guvernul va avea resursele necesare pentru o majorare suplimentară în toamnă.

„Nu am avut niciodată de unde (majora). Ce, peneliștii nu au dat în fiecare an? Și nu aveau nici ei”, a declarat Victor Ponta la Prima News.

Legea pensiilor îi va afecta în mod diferit pe pensionari

Recalcularea pensiilor în România, un proces complex și mult așteptat, va avea loc în două etape principale. Prima etapă include indexarea pensiilor cu 13,8% începând cu 1 ianuarie 2024. A doua etapă, prevăzută pentru septembrie 2024, implică recalcularea propriu-zisă a pensiilor, bazată pe o nouă formulă de calcul.

Această formulă ia în considerare valoarea punctului de referință, numărul total de puncte acumulate de pensionari, punctele contributive, punctele de necontributivitate și punctele de stabilitate. Recalcularea nu va genera însă rezultatele mult așteptate pentru toți pensionarii. Unii vor avea parte de creșteri semnificative, în timp ce alții ar putea avea parte de scăderi la pensii.

Noua formulă de calcul a pensiilor

Conform noii legi a pensiilor, formula de calcul pentru pensie se bazează pe mai multe elemente. E vorba de valoarea punctului de referință (VPR). Aceasta este stabilită la 81 de lei. Se are în vedere și numărul total de puncte acumulate de fiecare pensionar.

Punctele contributive sunt acordate pentru anii în care persoanele au contribuit la sistemul de pensii. Fiecare an contribuit este echivalat cu un punct. În paralel, există și puncte de necontributivitate. Ele reprezintă anii petrecuți în situații specifice. Ca și exemplu, sunt anii din armată, șomajul sau perioadele de studii (0,25 puncte pentru fiecare an).

În plus, există și puncte de stabilitate. Aceste sunt acordate pentru anii în care persoanele rămân active în muncă, în conformitate cu o formulă de progresie. Mai exact, 0,50 puncte/an pentru intervalul 26-30 de ani de muncă. Se dau 0,75 puncte/an pentru intervalul 31-35 de ani. Un punct pe an se oferă pentru fiecare an din intervalul 36-40.