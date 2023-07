Fostul premier Victor Ponta a spus că preşedintele CJ Tulcea l-a invitat pentru a discuta despre un proiect important, realizat din fonduri europene.

Victor Ponta, la aceeași masă cu Marcel Ciolacu

La întâlnire a participat și actualul șef al Executivului, Marcel Ciolacu. Acesta l-a lăudat pe Victor Ponta, pe al cărui mandat au început multe dintre proiectele de la Dunăre, după care l-a invitat la o bere. Fostul prim-ministru a subliniat că dușmăniile nu își au rostul în politică și a precizat că nu a băut bere, ci apă.

„Nu e doar datorită mie. Președintele CJ ne-a invitat pe toți, a fost un proiect mai mare. Nu a fost întâmplător, ne-a invitat pe toți cei care am participat, care am început proiecte. Orice proiect de genul acesta merită lăudat.

Eu cred că România a avut două guverne bune, al domnului Năstase și al meu. Sper ca și Guvernul Marcel Ciolacu să facă lucrurile bune.

Eu am fost exclus din PSD că l-am susținut pe Grindeanu. Acum situația economică e foarte grea. Nu s-a întâmplat ca vreun premier din cei care m-au succedat să mă întrebe ceva și să nu le spun. Dacă voi fi întrebat, voi ajuta cu tot ce pot.

Când va fi cazul, dacă va fi cazul (să revină în PSD – n.r.), o să aflați, eu sunt acum președintele PRO România. Nu am dușmănii în politică. În politică dușmăniile nu-și au rostul. Dar acum nu am stat la bere cu Marcel Ciolacu, am băut apă”, a declarat acesta pentru România TV.

Victor Ponta, despre declarațiile lui Viktor Orban de la Tușnad

Recent, Victor Ponta a comentat unele declarații pe care Guvernului de la Budapesta, Viktor Orban le-a făcut la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. Fostul social-democrat a spus că afirmațiile ironice pe care premierul maghiar le-a avut la adresa României sunt îndreptățite.

„Orbán ne-a luat la mişto pe bună dreptate. Adică suntem o ţară de tâmpiţi, dacă schimbăm continuu premierii. Faptul că face mişto de noi, îl face cu materialul oferit de noi”, a declarat fostul prim-ministru Victor Ponta.

Victor Ponta a declarat că premierul Marcel Ciolacu a făcut o alegere corectă invitându-l pe Viktor Orbán la o întâlnire. El a continuat prin a menționa că l-a văzut pe Orbán în privat de numeroase ori și că acesta este un politician foarte practic.