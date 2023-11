Fostul președinte PSD, Victor Ponta a declarat că majorarea pensiilor s-a făcut conform legii în vigoare. El a vorbit și despre tensiunile create în Coaliție în urma discuțiilor legate de majorarea pensiilor. Ponta este de părere că este extrem de important pentru anul viitor este ca economia țării să se stabilizeze. Fostul premier al României a spus că era normal ca și Ciolacu, așa cum au făcut și guvernele anterioare, să majoreze pensiile.

A fost o chestie de orgoliu, dar s-a rezolvat. S-a rezolvat în sensul în care legea a trecut, a semnat-o toată lumea. Problema principală la anul va fi nu doar de bani de pensii, în general dacă putem, cum s-a reușit acum pe ultimele două-trei luni, să oprim un pic căderea. Că să o luăm în sus mai durează, din punct de vedere al încasărilor. Dar măcar să nu ne mai ducem din ce în ce mai jos, cum ne-am dus în ultimii cinci ani, când am triplat datoria publică”, a spus Victor Ponta, la România TV .

Victor Ponta a declarat că obiectivul președintelui Klaus Iohannis, în acest moment al mandatului său care se apropie de final, este să îi facă loc lui Nicolae Ciucă. Fostul prim-ministru consideră asta o misiune dificilă. El a detaliat că sondajele spun complet altceva. Iar asocierea în campania electorală cu președintele Iohannis, după spusele lui Ponta, nu i-ar crea decât dezavantaje candidatului PNL. Fostul șef PSD a spus ironic că Klaus Iohannis mai are vizite de făcut în acest final de mandat. Și, apoi, să încerce să lase pe cineva în locul său. Victor Ponta nu crede că Nicolae Ciucă este în avantaj dacă îi va face campanie Klaus Iohannis. După părerea sa, Iohannis nu se află într-un moment bun și nu mai are popularitatea din trecut.

„Cred că domnul Iohannis, deocamdată, mai are vizite de făcut, cred că are un singur obiectiv. Cine rămâne în urma domniei sale. Asta e o boală veche la politicieni, nu doar la cei din România. Să-i pună ei pe urmași. Cred că domnul Iohannis mai are acest obiectiv, nu cred că îl interesează PNL, cred că vrea să fie Nicolae Ciucă la președinte. Dar trebuie să vrea și votantul și după cum arată absolut toate sondajele, în turul doi va fi candidatul PSD cu candidatul AUR, că se schimbă ceva până atunci, se poate schimba într-un singur fel: PNL să guverneze extraordinar de bine, dar dacă te opui la pensii, ce electorat să câștigi.

Nu cred că domnul Iohannis acum e cel mai popular om cu care să-ți faci campanie, dimpotrivă. Eu nu aștept de la domnul Ciucă să cumpere pătrunjel și să pupe vânzătoarea de pătrunjel. Aștept să fie un președinte sau un candidat care să spună cine e și ce vrea să facă. Eu am firmă, eu vreau să aud ce face domnul Ciucă pentru noi, pentru firme, cei care plătim salarii și plătim taxe. În timpul alegerilor se spun vorbe multe, promisiuni multe și puține adevăruri”, a mai spus Victor Ponta.