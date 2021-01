Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la ceea ce s-a întâmplat vineri dimineața la Spitalul Matei Balș din Capitală. Fostul premier are cuvinte dure la adresa lui Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sănătății.

„Romania anului 2021 !

In filmul de pe HBO Vlad V. rezolva totul – si lua si Oscar pentru rolul in care interpreteaza atat de bine un om cu adevarat interesat de ce se intampla in spitalele din Romania – pacat ca viata bate filmul.

Dar sigur – acolo era un club privat – aici sunt spitale publice. Cui ii pasa? Eu cred ca mai face VV inca un film cu el in rol principal si gata ! AMIN !”, a scris Victor Ponta pe pagina de Facebook.