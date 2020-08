Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a oferit noi detalii despre situaţia dosarelor restante de pensie ale românilor care au muncit în Italia şi Spania.

În primăvară erau mii de dosare restante, cu 2 sau 3 ani întârziere: 4000 în Italia şi peste 1000 în Spania, scrie Violeta Alexandru într-un mesaj pe pagina sa de socializare. Acum, după insistenţele sale, s-a ajuns la 500 de restanţe în Italia şi numai 65 în Spania.

Ministrul atrage atenţia că dosarele rămase nerezolvate sunt cauzate de dificultatea autorităţilor din Italia şi Spania de a colecta date despre contribuțiile românilor la sistemul de pensii din respectivele țări, dar şi a schimbului greoi de documente între cele două ţări şi România.

Mesajul postat de Violeta Alexandru referitor la dosarele restante de pensie

“Mii de dosare restante (2,3 ani întârziere) pentru pensii comunitare în primăvară, când am cerut informații, având foarte multe sesizări. 4000 – Italia, peste 1000 în Spania. Nu s-a interesat nimeni de ele. Dacă se rezolva câte unul sau două, bine, altfel nimeni nu a făcut niciun efort. Astăzi, mai sunt 65 de restanțe pe Spania și 500 pe Italia. Le urmăresc punct cu punct. Sunt așa mâhnită pentru că nu se mișcă lucrurile și mai repede. Autoritățile din cele două țări de care mă ocup cu prioritate au fost (și ele) afectate de pandemia Covid și au personal redus. În plus, deși noi am tot insistat, a mai venit și perioada concediilor. Reluăm, insistent, apelul nostru începând cu luna septembrie.

Restanțele rămase, pe care le vom rezolva, se datorează dificultății resimțite de autoritățile omoloage de a colecta date despre contribuțiile românilor la sistemul de pensii din respectivele țări și, implicit, schimbului lent de documente (formularul E205 care atestă vechimea în muncă) între cele două țări și România.

Sigur vine ziua în care ajung și aici la 0 restanțe. Îi respect pe toți românii care muncesc.”

