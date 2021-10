Potrivit unui comunicat transmis la finalul săptămânii, Agenţia internaţională de evaluare financiară Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul României pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în moneda naţională la BBB minus/A-3. Sursa citată susține că perspectiva ratingului este stabilă.

La rândul ei, și agenţia de rating Moody’s a reconfirmat vineri ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3/P-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în monedă locală şi valută şi a îmbunătăţit perspectiva din negativă în stabilă, informează Ministerul Finanţelor.

De menționat este faptul că este a doua oară în acest an când Standard & Poor’ îmbunătățește perspectivele. Ultima oară, în luna aprilie, agenția de evaluare fiscală a reușit să îmbunătățească de la negativ la stabil perspectiva de rating a României.

Mai exact Agenţia de rating Standard & Poor’s anunța din primăvara. îmbunătățirea perspectivei datoriei guvernamentale a României pe termen lung şi scurt în monedă locală şi valută. Astfel, de la „negativ” ratingul a fost ridicat la „stabil”. Premierul Florin Cîțu a reacționat pe Facebook spunând că este o „veste fantastică”.

Amintim faptul că această modificare pozitivă a perspectivei în cazul României pe care o face agenția de rating este cea mai bună din ultimii 7 ani, mai precis din noiembrie 2013. În același timp, Agenţia S&P a reconfirmat totodată și ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în monedă locală şi valută. Este ultima categorie recomandată investițiilor. Și la sfârșitul anului trecut ratingul fusese menținut în această categorie.

Florin Cîțu s-a bucurat cel mai mult la acel moment de ratingul Standard & Poor’s. El declara atunci că s-a reușit modificarea perspectivei de la negativ la stabil, iar autoritățile vor continua să ia cele mai bune măsuri din punct de vedere economic.

Cel mai bun rating din ultimii 7 ani

„Vești fantastice pentru români! Am promis, am făcut. România apreciată de S&P cu modificarea perspectivei de la negativ la STABIL. Am luat și continuăm să luăm cele mai bune măsuri pentru economie”, a scris premierul Florin Cîțu pe Facebook.

„Standard & Poor’s a precizat în comunicatul de presă publicat în data de 16 aprilie 2021 că perspectiva stabilă arată credibilitatea măsurilor de consolidare fiscală promovate de Guvern şi anticipează că finanţele publice şi poziţia externă a României se vor stabiliza în următorii doi ani.

Agenţia apreciază ca riscurile generate de deficitele gemene (deficitul bugetar şi deficitul de cont curent) încă ridicate ale României sunt atenuate de perspectiva absorbţiei unui volum important de fonduri europene (România fiind unul din principalii beneficiari ai fondurilor structurale prevăzute în Cadrul Multianual al UE şi în Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă), precum şi de programul de reforme asumate de către Guvern pentru relansarea creşterii economice”, se arată într-un comunicat transmis vineri seara de Ministerul Finanţelor.

La rândul său, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare s-a bucurat și el de noile date. Acesta susține că toate măsurile luate până în prezent au fost unele corecte, iar acest lucru este confirmat de schimbarea ratingului.

„Decizia Standard & Poor’s reprezintă o dovadă a recunoașterii internaționale a eforturilor României pentru a asigura consolidarea fiscal-bugetară și confirmă că măsurile adoptate au fost cele corecte, necesare pentru țara noastră și așteptate de către partenerii noștri externi. Remarcăm de asemenea estimările pozitive ale agenției referitoare la potențialul de creștere economică a României pe termen mediu”, a declarat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.