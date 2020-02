Controversele legate de Taxa Oxigen, propusă pentru București de Primăria Capitalei, la inițativa Gabrielei Firea, sunt departe de a se fi încheiat.

Vinieta a intrat legal în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2020, dar aplicarea sancțiunilor pentru șoferii cu mașini considerate a fi poluatoare de către Primăria Generală a fost amânată pentru data de 1 martie. Gabriela Firea a anunțat, la vremea respectivă, că este doar o păsuire, pentru ca Primăria să poată informa populația așa cum se cuvine.

Bate Primăria în retragere?

Între timp, lucrurile au evoluat și Gabriela Firea pare a bate în retragere. Confruntată cu un uriaș val de critici, care acuză faptul că Vinieta Oxigen nu pedepsește adevărații poluatori ci mai degrabă face o discriminare inacceptabilă între săraci și bogați, Firea s-a supărat practic pe bucureșteni și a anunțat inițial că va face un referendum, pentru ca la nivelul Primăriei Capitalei să se știe cu adevărat ce doresc locuitorii urbei.

Ulterior, supărarea a ajuns și mai departe, Gabriela Firea ajungând până la ”a amenința” că ia în calcul să nu mai candideze pentru un mandat de Primar General, ca urmare a neînțelegerilor declanșate de Vinieta Oxigen.

Până la organizarea unui referendum la nivel de Primăria Generală, însă, Gabriela Firea a postat joi seară un sondaj legat de Taxa Oxigen pe propria pagină de Facebook.

Decizia va fi anunțată luni

În cursul zilei de vineri, Primarul General a postat un mesaj filmat pe Facebook, prin care a prezentat rezultatele parțiale ale ”referendumului” organizat pe internet și ce intenționează să facă.

”În mod normal, într-o democrație, deciziile se iau prin instituțiile reprezentative, în urma alegerilor și în urma votului cetățenilor. Chiar dacă eu anul trecut am venit și am spus că este necesară această vinietă Oxigen, este o decizie foarte sensibilă, foarte delicată, valul de mesaje pe care le-am primit mă îndreptățește să cred că am procedat corect acum, când vin în fața cetățenilor cu întrebarea: doriți sau nu sî se aplice vinieta Oxigen în Capitală?

Un număr record de persoane au interacționat cu mine, peste 600.000 de vizualizări ale mesajului meu de aseară, am primit peste 15.000 de mesaje, din care aprximativ 90% sunt mesaje care îmi solicită să renunțăm la vinieta Oxigen.

De asemenea, pe mail am primit până în acest moment 944 de mesaje, dintre care 700 sunt împotrivă și 300 pentru.

Luni voi organiza o conferință de presă în care voi prezenta transparent toate aceste mesaje din partea cetățenilor. Voi anunța concret ce decizie am luat, pentru că este foarte important pentru mine ce cred bucureștenii, mai ales după acest val imens de mesaje primite.

Voi anunța concret cum se va implementa decizia luată, dar nu vreau să spun dinainte care va fi aceasta. Oxigen pentru București este un proiect mai amplu, el va continua, dar, în ceea ce privește concret vinieta Oxigen, decizia o anunț luni”, a spus Gabriela Firea.

Sondaj pe Facebook

”Sunteți de acord cu interzicerea circulației mașinilor care poluează în centrul orașului și cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul Bucureștiului? (Referire la autoturismele non euro, euro 1, euro 2 și euro 3).

Aștept răspunsurile bucureștenilor până luni, 24.02.a.c. aici, pe Facebook, sau/și la adresa de mail [email protected]”, a scris joi seară Firea pe Facebook.

Iar răspunsurile la sondaj nu au întârziat să apară. Sondajul avea nu mai puțin de 12.000 de comentarii vineri de dimineață. Iar răspunsurile au fost în proporție covârșitoare împotriva introducerii taxei Oxigen.

Rămâne de văzut în ce măsură demersul Primarului General este unul sincer și va ține cont de opinia bucureștenilor exprimată în cadrul sondajului postat pe internet.

Între timp, pregătirile pentru un protest de stradă continuă, iar posesorii de autoturisme care consideră că sunt nedreptățiți de Taxa Oxigen anunță că își vor face vocea auzită pe 28 februarie chiar sub geamurile Gabrielei Firea de la Primăria Generală, cu sediul pe Bulevardul Elisabeta.

Acțiuni în instanță

În paralel, Primăria Generală a fost deja bombardată cu Plângeri Prealabile împotriva Taxei Oxigen, iar cei care au depus aceste plângeri pregătesc o acțiune comună în contencios administrativ.

Dealtfel, Vinieta Oxigen a fost deja atacată în instanță de cel puțin două demersuri diferite, care au cerut suspendarea ei până la hotărârea judecătorească definitivă.

Unul din aceste demersuri a fost inițiat de Civicus România.

”Civicus România a solicitat anularea Hotărârii 539/24.10.2019 a Consiliului General al Municipiului București (vinieta oxigen).

Prin această hotărâre se instituie taxarea arbitrară a proprietarilor de autovehicule, fără a se face niciun fel de studiu asupra nivelului de poluare produs de fiecare tip de autovehicul.

Nici asupra cauzelor reale ale poluării cu PM10, PM2,5 sau NO2 nu se face niciun fel de studiu.

Faptul că la ora 00:30 în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 ianuarie, când practic traficul era inexistent, PM10 era depășit cu 243% și PM2,5 era depășit cu 513% nu pare să dea de gândit înșeleptului CGMB. Cu o săptămână înainte s-a întamplat exact la fel. Nu cumva cauzele poluării sunt altele?”, își justifică demersul asociația.

Probleme cu Poliția rutieră

Deși introduce restricții de circulație în București, Taxa Oxigen nu are avizul Poliției rutiere, a anunțat APADOR – CH.

”Pe lângă problemele de legalitate ale acestei hotărâri pe care le-am prezentat anterior, se ridică şi o altă problemă din aceeaşi categorie, şi anume nesolicitarea avizului poliţei rutiere cu privire la proiectul acestei hotărâri.

Astfel, potrivit art. 5 al. 7 şi art. 128 al. 1 lit. c din OUG nr. 195/2002 privind Codul rutier, orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice, precum și organizarea circulaţiei pentru localităţile urbane se dispun de către administratorul drumului/autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul poliţiei rutiere.

Din textele legale citate mai sus, rezultă că solicitarea avizului poliţiei rutiere cu privire la proiectul Hotărârii nr. 539/2019 este obligatorie, întrucât prin această hotărâre se organizează şi se restricţionează circulaţia autovehiculelor pe raza municipiului Bucureşti.

”Hotărâre ilegală”

Ce se întâmplă dacă proiectul unei hotărâri de consiliu local/general nu a fost avizat de către entitățile prevăzute de lege (de exemplu, de poliţia rutieră)? Potrivit art. 3 al. 2, art. 9 al. 1 şi art. 81 al 2 din Legea 24/2000 privind tehnica legislativă, hotărârea poate fi considerată ca adoptată ilegal şi, ca urmare, poate fi desfiinţată de către instanţa de judecată.

Pentru a verifica dacă poliţia rutieră a avizat sau nu proiectul Hotărârii nr. 539/2019, am solicitat informaţii atât de la Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), cât şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMP).

Atât IGPR, cât şi DGPMB au răspuns că nu li s-a solicitat şi nici nu au emis aviz pentru proiectul Hotărârii nr. 539/2019, privind “Taxa Oxigen”, precizează asociația, pe site-ul său.

