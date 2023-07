Flăcările, înteţite de temperaturile ridicate şi de vânturile puternice, au ucis cinci persoane, au distrus locuinţe, ferme şi fabrici şi au pârjolit suprafeţe întinse de pădure începând din 17 iulie, conform informațiilor publicate de Reuters.

În regiunea Magnesia, incendiile de vegetaţie au ajuns joi în apropierea unui depozit de muniţie al unei baze militare din apropierea oraşului de coastă Nea Aghialos. Incendiul care a cuprins depozitul a provocat explozii puternice, iar paza de coastă a spus că oamenii din zonă au fost nevoiţi să se evacueze pe cale terestră sau maritimă către Volos, capitala regiunii.

Mai multe avioane de luptă staţionate la un aeroport militar din regiune au fost mutate ca măsură de precauţie, a precizat un oficial guvernamental. Potrivit informațiilor oferite de localnici pentru sursa menționată, unda de şoc a fost resimţită pe o distanţă de mai mulţi kilometri şi a spart vitrinele unor magazine.

„S-au crăpat, s-au despicat, ramele au căzut, s-au spart, doar metalul a mai rămas, structura din fier”, a declarat o rezidentă din Nea Aghialos.

De asemenea, ministrul Apărării din Grecia, Nikos Dendias, a spus vineri că a dat dispoziţii pentru anchetarea incidentului.

Purtătorul de cuvânt al departamentului de pompieri, Ioannis Artopoios, a explicat că pompierii au depus „eforturi supraomeneşti”, dar nu au reuşit să domolească flăcările care s-au reaprins în regiunea Volos, precum şi în Aghialos.

Zeci de pompieri au intervenit în regiune, asistaţi de cinci aeronave şi un elicopter, iar vânturile puternice ar putea provoca noi focare, a precizat departamentul de pompieri.

Ministerul Muncii i-a îndemnat pe angajaţii dintr-o zona industrială din Volos să-şi suspende din nou activitatea vineri, pentru cea de-a doua zi la rând.

Pe insula Rodos, unde peste 20.000 de turişti şi localnici au evacuat hotelurile şi reşedinţele de la malul mării în perioada weekendului trecut, incendiile de vegetaţie s-au mai domolit după ce au pârjolit circa 10% din suprafaţa insulei.

Echipele de intervenţie au operat în mai multe amplasamente, timp de 11 zile, în efortul de a aduce complet sub control toate focarele de incendii.

Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a spus joi că Grecia trebuie să implementeze mai multe acţiuni pentru a combate efectele schimbărilor climatice, subliniind nevoia de a îmbunătăţi protecţia împotriva incendiilor.

„Pentru moment, nu avem niciun focar activ, panorama se ameliorează, dar rămânem mobilizaţi în război pentru a circumscrie focurile în curs”, a declarat o purtătoare de cuvânt a biroului de presă al pompierilor salvatori pentru AFP.

Incendiile de pădure au omorât, până în prezent, patru oameni, iar aproape 50.000 de hectare de pădure şi de vegetaţie au fost făcute scrum, potrivit unor estimări ale Observatorului din Atena.

Mercuruol a urcat în termometre până la 45°C în weekendul trecut şi a atins vârfuri de 46°C, însă a început să coboare începând de joi, iar temperatura urmează să nu depăşească 37°C vineri, potrivit serviciului grec de meteorologie EMY, care preconizează însă rafale puternice de vânt, de până la 60 de kilometri pe oră.

This is how animals were saved in the forest fire in Rhodes.#rhodeswildfires #rhodesfires #rhodeswildfire #rhodes #Greece #Greecefires #Greecefire #Corfu #corfufirespic.twitter.com/MGxAbHCxSo

— Oneindia News (@Oneindia) July 25, 2023