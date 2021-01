Nicușor Dan a scris luni, 25 ianuarie, că se lucrează în Pasajul Piața Victoriei pentru realizarea unei stații de tramvai care, în cele din urmă, va fi conectată cu stațiile de metrou Piața Victoriei 1 și 2.

Primarul general al Municipiului București explică faptul că este dorită o mobilitate crescută a bucureștenilor.

Nicușor Dan anunță o integritate mai bună a transportului public

„Se lucrează în Pasajul Piața Victoriei pentru realizarea unei stații de tramvai. Bucureștenii care vin cu tramvaiul pe această rută vor coborî chiar în Piața Victoriei, nu la câteva sute de metri distanță, iar stația va fi în cele din urmă conectată cu stațiile de metrou Piața Victoriei 1 și 2. Obiectivul nostru e să realizăm o integrare cât mai bună a diverselor mijloace de transport public, pentru a crește mobilitatea bucureștenilor”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Ce se întâmplă cu relaxarea restricțiilor la nivelul Capitalei

Relaxarea restricțiilor la nivelul Capitalei a stârnit vineri mai multe controverse, în mijlocul cărora s-a aflat nemulțumirea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, legată de această măsură. Nicușor Dan a explicat însă că CMBSU nu a făcut decât să aplice legea în vigoare.

„În acest moment avem o hotărâre de Guvern nr 3/2021 din acea serie de hotărâri de Guvern prin care se prelungeşte starea de alertă şi aici lucrurile sunt extrem de clare – dacă indicele coboară sub 3 sau sub 1,5, noi trebuie să aplicăm nişte măsuri clare, deci nu a fost dezbatere propriu-zisă, noi ca şi Comitet Municipal pentru Situaţii de Urgenţă am luat act de aceşti indicatori care sunt furnizaţi de INSP şi am acţionat în consecinţă, deci a fost o decizie oarecum formală din partea acestui Comitet Municipal.

Este meritul bucureştenilor că am reuşit să ajungem până aici, dar în niciun caz nu trebuie să ne relaxăm, adică trebuie să ne uităm ce se întâmplă în Europa, să vedem ce s-a întâmplat în Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Franţa.

Suntem în continuare în acest război, nu o să reuşim să ne vaccinăm în ritmul în care am dori şi atunci trebuie să păstrăm aceste măsuri pe care e meritul nostru că am reuşit să le autoimpunem: mască, distanţă socială, spălat pe mâini.

Trebuie să ne învăţăm în ţara asta să împărţim competenţele. Atâta timp cât în ţara asta există un Comitet Naţional care decide nişte lucruri, atâta timp cât autorităţilor locale li se dau nişte atribuţii, haideţi să le respectam pe acelea!

Eu, ca şi autoritate locală, în procesul de prevenire am nişte atribuţii, în contextul vaccinării am nişte atribuţii”, a spus Nicuşor Dan, după şedinţa CMBSU.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin